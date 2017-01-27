В Татарстане в 2016 году произошло 620 дорожно-транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет. При этом 15 детей погибли и 649 получили травмы. По сравнению с прошлым годом количество ДТП выросло на 12 процентов (или на 65 происшествий), количество пострадавших возросло на 11 процентов (на 66 детей).

За прошлый год в республике в 256 ДТП с участием детей-пассажиров погибли 11 детей, 280 получили травмы. Количество ДТП с участием детей-пассажиров увеличилось на 40 происшествий, количество погибших детей - на 3, число пострадавших - на 43. Четыре погибших ребенка перевозились с нарушением правил дорожного движения.

Сотрудники ГИБДД МВД по Республике Татарстан ведут активную работу по выявлению нарушений правил перевозки детей. Так, в 2016 году они выявили около 33 тысяч таких нарушений. Согласно части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для нарушителей предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей.

В 2016 году произошло 316 ДТП с участием детей-пешеходов, в них 3 ребенка погибли и 320 получили травмы.

Часть происшествий обусловлены нарушениями правил дорожного движения водителями, превышающими скорость, проезжающими перекрестки на запрещающий сигнал светофора, не пропускающими пешеходов на пешеходных переходах.

Однако причинами некоторых ДТП становится то, что малолетние дети находятся на улице без сопровождения взрослых. Юные пешеходы при этом не имеют навыков безопасного поведения на дороге - они перебегают проезжую часть в неположенных местах, перед близко идущим транспортом, неожиданно выбегают из-за объектов, ограничивающих видимость (транспорт, сугробы, кустарники и т. д.), или на запрещающий сигнал светофора.

В 2016 году произошло 3 ДТП с участием детей, управлявших мототранспортом, в которых 3 ребенка получили травмы. С участием детей-велосипедистов случилось 46 ДТП, в них один ребенок погиб и 45 получили травмы.

Для профилактики нарушений несовершеннолетними правил дорожного движения Госавтоинспекция МВД по РТ проводит активную разъяснительную работу в образовательных организациях с учащимися, родителями и педагогами, а также работу по выявлению юных нарушителей ПДД. В 2016 году сотрудниками полиции было выявлено около 24 тысяч нарушений ПДД детьми, по этим нарушениям составлены карточки «Стоп - твоя жизнь в опасности!», сообщения направлены по месту занятости детей для проведения дальнейших профилактических мероприятий.

При неоднократном нарушении ПДД детьми, а также при совершении подростками грубых нарушений ПДД (управление транспортными средствами без соответствующего права) материалы передаются в подразделение по делам несовершеннолетних, затем - в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для привлечения к административной ответственности родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних по ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В 2016 году 773 родителя были привлечены к административной ответственности, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД МВД по РТ.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан призывает родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Перевозить детей в возрасте до 12 лет следует только в детских удерживающих устройствах, а старше 12 лет - пристегнутыми ремнями безопасности. Необходимо использовать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости (дождь, туман и т. д.) на одежде как взрослых, так и детей световозвращающие элементы. Ежедневно нужно напоминать детям о правилах безопасного поведения на дороге, ведь они - самые незащищенные участники дорожного движения.