Оценка уровня инфляции гражданами России расходится с данными официальной статистики. Эксперты РЭУ им. Г.В.Плеханова склонны объяснять это несоответствием между потребительской корзиной, используемой для официальных расчетов, и реальной потребительской корзиной большинства россиян.



Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения, проводимых ООО «ИнФОМ» по заказу ЦБ РФ, показывает устойчивое расхождение официальной статистики и оценок гражданами текущего роста цен. В частности, в октябре 2016 года разница между тем, как россияне оценивали уровень инфляции, и соответствующими данными Росстата составила 8,8 процентного пункта. Таким образом, отмеченные респондентами темпы роста цен в 2,4 раза превышают зафиксированные органами государственной статистики.

«Столь существенное расхождение связано с некорректным подходом к выбору набора потребительской корзины, используемой Росстатом при расчете индекса потребительских цен, - поясняет доцент кафедры банковского дела РЭУ им. Г.В.Плеханова Денис Домащенко. - Уровень инфляции необходимо рассматривать по различным типам потребительской корзины. Официальный индекс потребительских цен (ИПЦ) не настроен на среднестатистического российского потребителя и структуру его расходов. Это вызывает в том числе значительное расхождение в показателе «реальная заработная плата» для разных групп населения».

Потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации устанавливается не реже одного раза в 5 лет. Действующий на сегодняшний момент Федеральный закон №227-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» был принят в январе 2012 года и вступил в силу с 1 января 2013 года. Всего перечень товаров-представителей, используемых органами государственной статистики для наблюдения за уровнем потребительских цен, включает более 150 наименований товаров и услуг, сообщает пресс-служба РЭУ имени Г.В.Плеханова.

Обзор подготовлен на основе декабрьского бюллетеня «Анализ трендов денежно-кредитной системы и финансовых рынков», представленного Научно-исследовательским объединением РЭУ им. Г.В.Плеханова под руководством д.э.н., профессора С.Д.Валентея.