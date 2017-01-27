Из незаконного оборота в 2016 году сотрудниками Госалкогольинспекции Республики Татарстан совместно с МВД по РТ изъято порядка 450 тыс. литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, что на 15% больше, чем в 2015 году, и почти в 1,6 раза больше, чем в 2014-м. Такие данные прозвучали в ходе работы коллегии Госалкогольинспекции РТ, посвященной итогам деятельности ведомства в 2016 году.

Контрольные мероприятия проводились как силами сотрудников инспекции, так и в тесном взаимодействии с сотрудниками подразделений МВД по РТ. Всего в течение прошедшего года провели 1188 совместных мероприятий.

По итогам этих контрольных мероприятий выявили 3340 нарушений, в том числе в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 2923. Всего же, по материалам Госалкогольинспекции РТ, привлекли к ответственности 2387 нарушителей и наложили штрафов на 27 млн 700 тыс. рублей, рост - на 15%.

Важным источником информации в качестве основания для проведения контрольных мероприятий являются обращения в государственную информационную систему «Народный контроль». Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым было принято решение о материальном поощрении граждан, предоставляющих достоверную информацию о фактах нарушений законодательства на алкогольном рынке республики. Жители Татарстана поддержали это начинание.

Подтверждение тому - 625 обращений из 28 муниципальных образований. Для сравнения: в 2015 году поступило 108 обращений.

В 2016 году по обращениям, которые нашли свое подтверждение, выплачено непосредственно заявителям 303 тыс. рублей, с учетом обязательных выплат - более 442 тыс. рублей.

Основное внимание Госалкогольинспекции РТ в истекшем году уделено внедрению на территории республики нового механизма учета и контроля реализации алкогольной продукции с использованием современных информационных технологий - обязательной фиксации всех этапов производства и оборота в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

По поручению Президента Татарстана была утверждена республиканская дорожная карта по введению ЕГАИС и соответствующие дорожные карты во всех муниципальных образованиях.

Таким образом, на территории республики обеспечено введение ЕГАИС:

- с 1 января 2016 года у производителей пива, на предприятиях оптовой торговли в части закупок и поставок алкогольной продукции;

- с 22 марта в части закупки и хранения на всех розничных объектах, в том числе на предприятиях общественного питания;

- с 1 июля в части фиксации розничных продаж на всех розничных объектах в городских поселениях;

- с 1 января 2017 года на полгода раньше срока, установленного федеральным законом, в части фиксации розничных продаж в сельских поселениях.

Государственная услуга по выдаче, продлению и переоформлению лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в 2016 году оказана более 2 тыс. раз. По итогам оказания услуги по лицензированию в бюджет республики поступила государственная пошлина в сумме 92 млн 700 тыс. рублей.

Одним из критериев оценки деятельности инспекции является выполнение мероприятий, заложенных в программе «Развитие комплексной системы защиты прав потребителей в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы», принятой в целях обеспечения условий для эффективной защиты потребительского рынка и повышения социальной защищенности граждан.

Важным элементом защиты прав потребителей, действующим на муниципальном уровне, наиболее приближенном к населению, являются органы местного самоуправления. В целях вовлечения муниципальной составляющей в деятельность по защите прав потребителей в 2016 году проведено 434 семинара и иных мероприятий для специалистов муниципалитетов, курирующих вопросы потребительского рынка, направленных на повышение эффективности работы по защите прав потребителей.

В целях снижения правонарушений на потребительском рынке и разрешения потребительских споров в добровольном порядке, повышения профессионализма работников, обеспечения соблюдения установленных требований действующего законодательства проведено почти 1800 обучающих семинаров для хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в различных сферах потребительского рынка товаров, работ и услуг, сообщает пресс-служба Госалкогольинспекции РТ.