Выездное расширенное заседание коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, посвященное итогам работы транспортного комплекса республики за 2016 год и задачам на 2017-й, состоялось 27 января в Нижнекамске.

В работе коллегии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта России Максим Соколов, министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин, начальник Куйбышевской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» Рашид Сайбаталов, главный федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов, глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин и другие.

В отчетном докладе Ленар Сафин отметил, несмотря на существующие сложности, удалось достичь положительных результатов в сфере воздушного транспорта. Республиканские аэропорты завершили 2016 год с приростом по показателю пассажиропотока: у аэропорта Казани - 7%, «Бегишево» - 4%, у аэропорта Бугульмы пассажиропоток вырос более чем в два раза (2015 год - 25 тыс. пассажиров, 2016 год - 52 тысячи).

Все аэропорты улучшили свои финансовые показатели. По итогам года ожидаемая прибыль международного аэропорта «Казань» составляет 233 млн рублей (рост в сравнении с предыдущим годом в 7 раз), «Бегишево» - 14 млн рублей (увеличение почти в 3 раза), аэропорта «Бугульма» - 1,5 млн рублей.

Министр сообщил, что в 2016 году железнодорожным транспортом перевезено 6,4 млн пассажиров, что на 9% меньше уровня 2015 года. Это объясняется тем, что в год проведения чемпионата мира по водным видам спорта в Казань поездом прибыло большое количество иногородних волонтеров и болельщиков.

В сфере грузоперевозок железнодорожным транспортом в прошлом году зафиксировано снижение показателей на 2,7% (перевезено 14,8 млн тонн грузов). Основная причина - переключение объемов транспортировки нефтепродуктов на внутренний трубопровод. Снижение отгрузки мазута произошло в связи с переработкой его для нового продукта - нефтяного кокса.

В планах на нынешний год - соединить железнодорожным сообщением вокзал «Казань-2» и ЖК «Салават Купере».

Продолжается реализация проекта строительства ВСМ Москва - Казань. В прошлом году разработаны проект планировки и проект межевания линейного объекта магистрали по территории республики.

По словам Сафина, в ближайшей перспективе основной задачей для республики является организация транспортного обслуживания матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу - 2018. Для этих целей планируется закупить 350 автобусов, 35 трамваев и 70 троллейбусов. Значительная часть техники уже приобретена в 2016 году.

Перейдя к теме дорожного хозяйства, докладчик добавил, что в Татарстане насчитывается более 3 тыс. сельских населенных пунктов. Из них почти каждый пятый не имеет дорог с твердым покрытием. Задача на этот год - решить дорожный вопрос в 27 деревнях, из них 17 - за счет субсидий из федерального бюджета на сумму 578,7 млн рублей.

Отдельно Ленар Сафин остановился на приоритетных инвестиционных проектах, одним из которых является международный транспортный коридор Европа - Западный Китай. Завершено строительство первой очереди автомобильной дороги Шали - Сорочьи Горы, выполнена разработка проектно-сметной документации на вторую очередь участка Шали - Сорочьи Горы, а также инженерно-изыскательские работы на участке Альметьевск - Бавлы (М-5).

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем выступлении отметил, что Нижнекамск не случайно выбран местом проведения коллегии. Этот город является одним из ключевых в развитии инновационно-производственного центра «ИнноКам» - новой точки экономического роста не только Татарстана, но и всей России. Ведущее место в концепции «ИнноКама» отведено развитию транспортной инфраструктуры.

В Закамской зоне республики продолжается реализация масштабных инвестиционных проектов в нефтехимическом комплексе, подчеркнул Рустам Минниханов. Значимым событием стал запуск на «ТАНЕКО» установки замедленного коксования, что позволило выйти на «ноль мазута». В ближайшей перспективе планируется ввести в эксплуатацию Комплекс глубокой переработки тяжелых остатков «ТАИФ-НК» и установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6 мощностью 6 млн тонн в год. Кроме того, в планах строительство нового производства этилена ЭП-600.

В машиностроительном комплексе республики Рустам Минниханов отметил модернизацию мощностей на заводе «КАМАЗ», расширение производства автомобилей и автокомпонентов на предприятиях «Форд-Соллерс». Кроме того, на территории «ИнноКама» расположены ОЭЗ «Алабуга» и завод минеральных удобрений «Аммоний». «Все это требует надежного транспортного обеспечения - как автомобильного, так и железнодорожного», - сказал Президент РТ.

По словам Рустама Минниханова, важнейшим проектом в сфере развития дорожной сети является строительство международного маршрута Европа - Западный Китай. Он заявил, что на сегодняшний день проделан значительный объем работ и затрачены крупные финансовые средства частного инвестора. Поблагодарив Максима Соколова за содействие в данной работе, Президент РТ предложил утвердить маршрут трассы через территорию Татарстана.

Рустам Минниханов заметил, что сегодня в Татарстане наблюдается прирост туристического потока. В частности, все больше гостей посещают древний город Болгар и остров-град Свияжск. В целях популяризации среди туристов водного транспорта (круизных теплоходов) за последние два года при поддержке Министерства транспорта России здесь проведены работы по углублению дна водных подходов к причалам.

Большая работа в Татарстане проводится в сфере развития дорожного хозяйства. В прошлом году были построены и отремонтированы сотни километров автодорог, десятки населенных пунктов соединены дорогами с твердым покрытием.

Завершено строительство мостового перехода через реку Каму у села Сорочьи Горы, путепроводов на оживленных железнодорожных переездах в Зеленодольске и Заинске, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Республика в полной мере выполняет свои обязательства перед федеральным центром. В этом году мы продолжим реализацию всех программ в транспортном комплексе», - подытожил Президент РТ.