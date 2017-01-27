В 2017 году в программу капремонта общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций включены 13 школ и 9 детских садов Казани на общую сумму 526,26 млн рублей. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин проинспектировал ход работ в детском саду №206 по ул. Кирпичникова.



Как отметил глава столицы Татарстана, благодаря республиканской программе в Казани уже обновлено 88% школ, которые требовали капитального ремонта. «Следующим этапом - спасибо за это нашему президенту - стало решение о ремонте детских садов. В целом программа очень нужная. Мы ее долго ждали. В частности, этот детский сад не видел капитального ремонта 53 года, благо еще в Советском Союзе крепко строили, детский сад дожил до наших дней и принимал детей», - отметил Ильсур Метшин.

В двухэтажном здании садика, построенном в 1964 году и рассчитанном на шесть групп детей, ведутся демонтажные работы по замене электрики, прокладке теплых полов и водопровода.

По словам заместителя руководителя исполкома Казани - председателя комитета ЖКХ Искандера Гиниятуллина, в рамках реализации программы капитального ремонта в детском саду №206 запланированы работы по замене кровли, окон, внутренних дверей, инженерных коммуникаций, ремонту входных групп, санузлов, фасада и отмостков на общую сумму 11,296 млн рублей.

По словам заведующей дошкольным учреждением Алсу Сибгатуллиной, все дети на время капитального ремонта распределены по близлежащим детским садам. «Место в детском саду за ними сохраняется, и по завершении ремонта они смогут вернуться обратно», - сказала заведующая. Она поблагодарила руководство города и правительство республики за программу капитального ремонта, благодаря которой детский сад получил шанс на вторую жизнь.

В 2017 году в Советском районе Казани запланирован капитальный ремонт четырех дошкольных образовательных учреждений. Они располагаются в пяти зданиях. Общая сумма затрат составит 109,35 млн рублей. Помимо детского сада №206 также будут отремонтированы детский сад №259 по ул. Парковой, 25а, филиал детского сада №206 по ул. Попова, 13а, детский сад №199 по ул. Губкина, 14а и детский сад №158 по ул. Аделя Кутуя, 86.