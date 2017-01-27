Законопроект «О внесении изменения в часть 1 статьи 3 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций» размещен на портале «Открытый Татарстан» для общественного обсуждения.

С 1 января 2018 года налоговые льготы, указанные в пункте 25 статьи 381 Налогового кодекса Российской Федерации, применяются на территории субъекта Российской Федерации в случае принятия соответствующего закона субъектом Российской Федерации.

Речь идет о льготах по налогу на движимое имущество, приобретенное с 1 января 2013 года и позже. Данные преференции направлены на стимулирование обновления и модернизации оборудования и машин, инвестиционной активности предприятий по экономически значимым для Республики Татарстан направлениям, внедрения перспективных технологий в производство, в том числе в добычу полезных ископаемых, включая трудноизвлекаемые нефти.

Принятие республиканского закона позволит узаконить налоговые льготы на территории Республики Татарстан. Свои комментарии по поводу законопроекта можно оставить с 1 по 15 февраля 2017 года, сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

На общественное обсуждение на портале «Открытый Татарстан» вынесен также проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций». Принять участие в обсуждении можно до 7 февраля.

Проект Закона Республики Татарстан «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Татарстан «О налоге на имущество организаций» разработан в связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2016 года №464-ФЗ «О внесении изменений в главу 30 части второй Налогового кодекса РФ», которым в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, установлен льготный режим налогообложения по налогу на имущество организаций.

Законопроектом предлагается в статье 2 Закона РТ «О налоге на имущество организаций» определить налоговые ставки в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, в максимальных размерах, установленных Налоговым кодексом РФ, то есть в 2017 году - 1 процент, в 2018 году - 1,3 процента, в 2019 году - 1,3 процента, в 2020 году - 1,6 процента.