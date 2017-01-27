Ежегодно количество туристов, приезжающих в Татарстан, увеличивается в среднем на 13,5 процента. Однако эта цифра могла быть еще выше, если бы не дорогая аренда автобусов для туроператоров, отсутствие вывесок на иностранных языках и отсутствие англоговорящих сотрудников в сфере услуг.

За 2016 год в сфере туризма оказано услуг на 19,5 миллиарда рублей. Посетили республику почти 3 миллиона туристов, что на 6,7 процента больше, чем в 2015 году. Приток гостей обеспечивает не только столица Татарстана. Свияжск увеличил свои показатели вдвое - его посетили полмиллиона человек. Почти такие же цифры демонстрирует и Болгар, там прирост по сравнению с 2015 годом 35 процентов. Не отстает и Елабуга. А Чистополь и Тетюши только набирают обороты - эти города посетили 46 тысяч и 25 тысяч туристов соответственно. А всего несколько лет назад весь Татарстан собирал около 500 тысяч гостей.

Об этом рассказали председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов и председатель Наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Геннадий Шаталов на заседании коллегии Государственного комитета РТ по туризму.

Количество иностранных туристов, побывавших в Татарстане, увеличилось на 6,7 процента и составило за год более 250 тысяч человек. Наиболее активно республику посещают жители Турции, Китая, Германии, КНР и Индии. В прошлом году для привлечения зарубежных гостей проведены выездные презентации нашей республики в Хельсинки, Дубае, Пекине, Мадриде, Лиссабоне, Берлине и других городах мира. Большим успехом пользуется и чартерный рейс из Китая в Казань. Еженедельно в столицу Татарстана приезжают более 200 китайских туристов.

Между тем есть проблемы, которые осложняют прием иностранцев. В городах республики, по словам директора одного из бюро путешествий Елены Илькун, не хватает информации на иностранных языках. Навигация, вывески и стенды должны оформляться не только на русском, но и на английском и китайском как минимум. К сожалению, не владеют языками сотрудники музеев и отелей.

- Путешествие по Волге - номер один среди иностранцев. Однако такие поездки пугают отсутствием сервиса и небезопасностью. Следующий пункт затрагивает и российского туриста - недостаточное количество автобусов и завышенная цена на их аренду. Час аренды автобуса стоит дороже, чем в Санкт-Петербурге и даже Москве. В результате повышается стоимость всего тура, - отмечает Елена Илькун.

Завышены цены не только на автобусы, но и на самолеты, подтверждает депутат Государственной Думы РФ Ильдар Гильмутдинов. Выходом из ситуации может стать социальный туризм, когда предоставляются различные скидки студентам, пенсионерам и некоторым другим категориям путешественников. А вот речной туризм без специальных госпрограмм развиваться просто не сможет.

Самое тяжелое время для привлечения туристов в регионы России - зима. Татарстан не исключение, заметил Геннадий Шаталов. Единственное, чем можно заманить гостей, - это яркие события. Пример всем регионам показывает Якутия. Туда туристы едут и в минус 40 градусов! В любое время принимает гостей Алтайский край. В холодное время года их ждут на «Алтайскую зимовку», в теплое - на «Цветение маральника».

- В большинстве регионов проводятся семинары по событийному туризму. Среди новых тенденций - приглашение предприятий стать партнерами мероприятий. В Татарстане есть крупные компании, которые могли бы это делать. В некоторых регионах инициатором событий становится бизнес. Так доля государственного финансирования сокращается. За счет большого количества проводимых мероприятий интерес к городу возрастает. В месяц в регионе должно проходить не менее двух крупных событий, охватывающих всю территорию региона. Тогда Татарстан станет не просто лидером, а сможет сам создавать тенденции, - продолжает Геннадий Шаталов.

Однако, как сообщил заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, декабрь для Татарстана оказался провальным. Посещаемость упала по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 16 процентов.

- Где мы недоработали? Мы должны узнать диагноз и назначить лечение. Судя по исследованиям, к нам в основном приезжают отдыхать. А где деловая часть туризма? Где медицинский туризм? Почему к нам не приезжают на лечение? У нас ведь все равно дешевле, чем в Москве. Также нужно учитывать, что доход нашего туриста - 10 - 30 тысяч рублей. Хотя раньше приезжали с доходом от 30 тысяч рублей на человека, - сказал Василь Шайхразиев.