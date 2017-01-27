Среди получивших долгожданную заработную плату 115 работников ООО «Навруз» (Агрызский район) и 272 работника ООО «Ак Барс Буинск» (Буинский район). В первом случае общая сумма выплат составила 1523 тыс.рублей, во втором – 3863 тыс.рублей.

Работа с работодателями, несвоевременно выплачивающими заработную плату, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства по труду, занятости и соцзащите РТ.