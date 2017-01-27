Долги по зарплате в Татарстане уменьшились еще на 5,8 млн. рублей

Благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников ряд предприятий республики, осуществляющих свою деятельность в отрасли сельского хозяйства, погасил задолженность по заработной плате на общую сумму 5 868,2 тыс. рублей.

Среди получивших долгожданную заработную плату 115 работников ООО «Навруз» (Агрызский район) и 272 работника ООО «Ак Барс Буинск» (Буинский район). В первом случае общая сумма выплат составила 1523 тыс.рублей, во втором – 3863 тыс.рублей. Работа с работодателями, несвоевременно выплачивающими заработную плату, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства по труду, занятости и соцзащите РТ.

Loading...