Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой рассказали о программе переоборудования ТС на газомоторное топливо.

В рамках программы субсидирования перевода транспортных средств юридических и физических лиц на газомоторное топливо, в РТ были переоборудованы 834 автомобиля. Данная программа будет продолжена и в этом году. Директор филиала ООО «Газпром газомоторное топливо» в г.Казань Булат Газизуллин отметил, что в будущем все пассажирские перевозки будут осуществляться на газомоторном топливе.

Булат Газизуллин добавил, что согласно постановлению Правительства РФ, к 2020 году пассажирский транспорт в городах-миллионниках должен на 50 процентов работать на газомоторном топливе.