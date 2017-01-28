В Казанском военном суде состоялись прения по уголовному делу Рамиля Ибрагимова.

35-летний экс-телеведущий обвиняется в совершении преступления по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма». Напомним, что летом 2016 года он разместил в своем Instagram пост, в котором поддержал стрельбу в гей-клубе в Орландо (США). Несмотря на то, что Ибрагимов его удалил, пользователям удалось сделать скриншоты и распространить пост.

Прокурор запросил для Рамиля Ибрагимова 3 года в колонии-поселения, сообщает «Татар-информ». Однако адвокат настаивает на штрафе, тк расстрел в гей-клубе не был признан терроризмом властями США.