Стоимость таких столбов составит 537,7 тыс. рублей.

В казанском аэропорту появятся противотаранные столбы, стоимость которых составляет 537,7 тыс. рублей. Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок. Такие меры будут предприняты из-за инцидента, который произошел 21 декабря. Напомним, тогда водитель автомобиля «ВАЗ-2115», находясь в состоянии алкогольного опьянения, влетел на парковку в зале ожидания, затем проехал через стеклянные двери и поехал через зал к другому выходу.