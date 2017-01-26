В Раменском, во дворце спорта «Борисоглебский», прошел Кубок России по бадминтону, в котором приняли участие 120 спортсменов из 18 регионов России.

В женском турнире победителем стала чемпионка России, студентка Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма Евгения Косецкая – она в финале переиграла Наталью Перминову из Самары – 21:16, 21:5.

Еще два представителя Татарстана принесли нам две бронзовые медали: Анатолий Ярцев в мужском одиночном разряде, а Анастасия Назарчук – в смешанном парном разряде.