Сборная России на зимней Универсиаде в Казахстане после первого соревновательного дня на Универсиаде в Алма-Ате.

Всего было разыграно восемь комплектов наград. Россияне завоевали четыре золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медали. Женская команда России по хоккею крупно переиграла сборную США (7:1), а мужская и вовсе разгромила сборную Южной Кореи со счетом 14:0. Нападающий «Барса» Артем Осипов набрал три (1+2) очка. Отметим лыжницу из Татарстана Анну Нечаевскую – она выиграла серебряную медаль. Первое место – у россиянки Лилии Васильевой.