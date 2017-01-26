По народному календарю 31 января - Афанасий-ломонос. Как правило, на Руси в этот день бывали сильнейшие морозы. Для них и название было придумано по имени этого дня - афанасьевские. Правда, в последние годы природа ведет себя изменчиво и постоянства в погоде заметить трудно. О приметах этого дня и погодных особенностях рассказывает наш постоянный эксперт - знаток народных традиций, заслуженный метеоролог Роза Шафикова.



Судя по поговоркам, дошедшим до нас со старинных времен, на Афанасия мороз шутить не любит: «Пришел Афанасий-ломонос - береги щеки и нос». Поговорки советовали: «Не страшен мороз, когда укрыт нос». Замечая, что в холодную погоду стоит побольше двигаться, шутливо приговаривали: «Мороз за нос ленивых хватает, а перед проворными шапку снимает», «В афанасьевский мороз и старик вприпрыжку бежит».

Народный календарь примет говорит про день Афанасия: чистый закат солнца в морозную погоду предвещает, что морозы и дальше продлятся; вороны летают и кружат стаями - к еще большему морозу. Холода предвещал и громко гудящий самовар. Пытались делать и долгосрочные прогнозы: если в полдень светит солнце, то весна будет ранняя, а если на Афанасия разыграется метель, то весна будет затяжная. Кстати, стужу воспринимали без негатива: считалось, что промерзшая зимой земля летом даст больше урожая.

Множество примет и традиций на Руси имели отношение к этому дню. К примеру, предупреждали: кто до Афанасия не успел посвататься, до Масленицы свадьбу не сыграет.

И еще считалось, что ведьмы на афанасьевские морозы летают на шабаш, где память теряют от большого веселья. Знахари уверяли, что только единственный день в году - на Афанасия - можно изгонять ведьм. Возможно, это связано с тем, что имя Афанасий в переводе с греческого обозначает «бессмертный», а значит, ничьи козни повредить в этот день не могут. Когда-то верили, что ведьмы влетают в дом через трубу и стараются навредить людям. Поэтому знахари и колдуны читали заговоры у печных труб, чтобы через них злая сила не могла проникнуть в жилище. Простые мужики и сами гоняли нечистую - брали кнуты, оглобли и ходили с ними по деревне, колотя по стенам домов, хлевов и амбаров.

Нынешняя зима в нашей полосе отличилась морозными периодами. Мы уже пережили рождественские и крещенские холода, терпим и афанасьевские. Правда, они нынче проявились раньше - с 25 января. Территория Татарстана оказалась во власти малоснежного и морозного арктического антициклона. Интенсивный рост атмосферного давления и северные воздушные потоки принесли на территорию Татарстана настоящий обвал холода. Ослабит их волна более теплого атлантического воздуха предположительно в ближайшие дни.

Не только по народным наблюдениям, но и по данным многолетних климатических наблюдений в нашей средней полосе на дату Афанасия-ломоноса действительно приходятся самые холодные сутки за весь зимний период. Так, по Казани за 146-летний ряд наблюдений именно 31 января отмечена самая низкая среднесуточная температура в году - 14,6 гр. мороза.