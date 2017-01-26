С представлениями заслуженного артиста Грузии Гии Эрадзе казанский зритель уже знаком - три года назад горожане с восторгом принимали шоу «Пять континентов». В этот раз удивлять казанцев будут артисты шоу «Королевский цирк».



В путешествие по континентам отправляется Король вместе со своей свитой. Действие происходит в золотом замке. Визитной карточкой Гии Эрадзе по-прежнему являются хрустальные люстры, с которых начинается его шоу.

13-метровый королевский замок построен специально под это шоу. Доставили декорации 19 машин.

- Мы привезли около 100 животных, которых с комфортом разместили в цирке. Россияне привыкли именно к цирку с животными, гимнастами и акробатами. Думаю, поэтому мы всегда собираем здесь большое количество зрителей. В прошлый раз демонстрировали шоу «Пять континентов» на протяжении трех месяцев. Сколько продлятся нынешние гастроли в Казани, пока неизвестно. Мы каждый год делаем что-то новое, поскольку стилистика цирка требует новой «обертки». Цирковое шоу, как и другие виды искусства, должно двигаться вперед, изменяться, - рассказал Гия Эрадзе.

Эксклюзивные костюмы для шоу «Королевский цирк» придумывает сам Гия Эрадзе, а профессиональные дизайнеры воплощают их в жизнь. Во время представления артисты демонстрируют более 2 тыс. нарядов. Каждый артист сменяет за это время 8 - 9 обликов, помогают ему пять костюмеров. Все костюмы по-своему уникальны. На одном из них свыше 500 страусовых и 1000 фазаньих перьев! Его каркас имеет ширину около 3,5 метра, а весит десятки килограммов. А сменить этот наряд артист успевает за 1 - 2 минуты.

Впрочем, уникален и каждый из артистов цирка. Все они проходят жесткий отбор, ведь репетировать приходится с 8 утра до 11 вечера. А на отдых остается лишь один день в неделю - понедельник. Все выкладываются на 100%, но главное все же - яркость, необычность артиста. Приятно отметить, что в команде есть и казанцы. Супруги Марат и Диляра работают под куполом цирка, без страховки на белоснежных полотнах показывают красивый лирический номер о истории любви. А одна из самых юных артисток шоу Лиза выступает в номере «Марионетка».

Особое внимание в представлении уделяется конечно же животным. Среди них ламы, скунсы, лемуры, кенгуру, страусы, дикобразы, зебры, верблюды и многие другие. И какое же цирковое представление без львов и тигров?! Их дрессировщики берут в месячном возрасте, растят и вскармливают в своем доме. Поэтому без труда отличат одного хвостатого артиста от другого. Ведь, как уверяет дрессировщица хищников Людмила, у каждого из них своя мордашка. А тигров можно определить и по полоскам - этот рисунок уникальный, как отпечатки пальцев у людей.

Среди особенных животных - лилигр. Барон в третьем поколении лев, а мама его лигрица уникальна тем, что родилась у тигрицы и белого африканского льва. Таких в мире всего три! Есть среди зверей и настоящие звезды. К примеру, зебра снималась в одном из рекламных роликов. Достойны внимания и африканские рогатые вороны. Говорят, они могут прожить до 200 лет. И ни в одном другом цирке их нет, поскольку считается, что эти птицы не поддаются дрессировке.

Как ни странно, самыми шумными среди цирковых животных оказались собаки. Огромные доги всем своим видом показывали, что они хозяева в большом доме под названием цирк. Беспокойный шимпанзе Ричард при первой же просьбе дрессировщика подает руку и хлопает в ладоши, а красавица лама без тени волнения даже позировала перед камерой.

- Для меня Казанский цирк родной. Я, закрыв глаза, могу пройти по нему. Знаю, где конюшня, где слоновник. Радует, что ближе к лету тут начнется реконструкция. Очень хочется, чтобы цирк приобрел новый формат, чтобы появилось современное оснащение. Сегодня мы, к сожалению, подстраиваемся под существующие условия. Помогают нам в этом 35 человек техников, 7 из которых инженеры, - добавил Гия Эрадзе.