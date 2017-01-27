Предварительная запись организована по телефону 8 (843) 238-10-00. 

Вчера прием проводил Равиль Хуснулин. Сегодня с 10.00 до 13.00 граждан выслушает Марат Бариев. Завтра с 14.00 до 17.00 можно будет обратиться к Иреку Зиннурову. 

Прием проходит по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 31/7.