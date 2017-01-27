Депутаты Госдумы от Татарстана проводят прием граждан

С 30 января по 5 февраля в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в рамках региональной недели депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проводят личный прием граждан.

Предварительная запись организована по телефону 8 (843) 238-10-00. Вчера прием проводил Равиль Хуснулин. Сегодня с 10.00 до 13.00 граждан выслушает Марат Бариев. Завтра с 14.00 до 17.00 можно будет обратиться к Иреку Зиннурову. Прием проходит по адресу: г. Казань, ул. Карла Маркса, д. 31/7.

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