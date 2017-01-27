Новогодние каникулы позади. Как жители нашей страны их провели, сколько потратили на празднование и что получили в подарок от близких, узнали социологи.

По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), праздничные новогодние дни в этом году порадовали жителей нашей страны больше, чем в предыдущем: уровень удовлетворенности вырос с 72% до 78%. Недовольны каникулами 20% россиян.

При этом популярность традиционных видов отдыха в минувшие праздники снизилась. Только 35% респондентов сообщили, что ходили в гости (против 53% в 2016 году), 23% - что гуляли на природе (против 32%). Одновременно с этим за год увеличилась доля тех, кто решил провести праздники дома (с 20% до 27%).

В числе других развлечений - поход с детьми на представления, в кино и т. п. (18%), посещение спектаклей, концертов (13%), поездки за город (12%) и др. В то же время трудовая активность осталась на уровне прошлого года - работать в праздники пришлось 21% опрошенных (в 2016-м - 20%).

Согласно опросу средние расходы на празднование за год выросли на 17% (с 12148 до 14192 рублей). На подарки близким и друзьям в среднем потрачено 5295 рублей, на новогодний стол - 4810, на турпоездки, елки, рестораны и прочее - 4087 рублей. О том, что совершили те или иные траты, сообщили 97% опрошенных. Лишь 3% респондентов специально не тратились на празднование и каникулы.

Наиболее распространенными подарками стали парфюмерия, косметика и бижутерия (27%), конфеты, спиртные напитки (25%). В пятерку популярных подарков также вошли сувениры (15%), деньги (12%), одежда и обувь (11%).

Опрос проведен методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.