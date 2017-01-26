Удастся ли медикам ликвидировать корь и краснуху? Почему растет заболеваемость татарстанских сельхозработников? Каким воздухом мы дышим и какую воду пьем? Обо всем этом рассказала на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ глава ведомства Марина Патяшина.



Как поставить заслон инфекциям

Марина Патяшина отметила, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в республике в 2016 году оставалась стабильной. В Татарстане удалось снизить инфекционную заболеваемость на 3,1% по сравнению с 2015 годом. Всего за прошлый год было зарегистрировано более 740 тыс. случаев инфекционных и паразитарных заболеваний. Основная доля из них - 86,4% - это ОРВИ и грипп. Возросла заболеваемость по 19 нозологическим формам. Наиболее значительный рост был отмечен по дизентерии, энтеровирусной инфекции, гриппу и коклюшу. В то же время по 29 нозологическим формам отмечено снижение заболеваемости - геморрагической лихорадке с почечным синдромом, клещевому боррелиозу, чесотке, скарлатине.

Руководитель ведомства напомнила, что одной из самых эффективных мер борьбы с инфекцией остается иммунизация. С помощью широкого охвата населения вакцинацией в республике продолжают работу по ликвидации кори и краснухи к 2020 году. Есть и другие успехи. Так, в прошлом году не регистрировались случаи дифтерии, полиомиелита, брюшного тифа, паратифов, лептоспироза и других инфекций. Тем не менее немалое число татарстанцев все еще не доверяют прививкам и отказываются от них.

- Проблема отказа от профилактических прививок стоит очень остро и негативно отражается на здоровье не только конкретного человека, но и всего коллектива и семьи. С таким прохладным отношением мы не сможем поставить заслон инфекциям, - подчеркнула Марина Патяшина.

Также она рассказала о том, что общая заболеваемость туберкулезом продолжает снижаться. Однако у детей до двух лет наблюдается рост по данной болезни. Одной из основных причин этого негативного факта является отказ родителей от обследования детей. Также была поднята проблема медобслуживания подростков и студентов среднего профессионального образования. Оказалось, что почти в 90% организаций и факультетов среднего профессионального образования не организовано медобслуживание. Учащиеся не обследуются на туберкулез ни по месту учебы, ни по месту жительства. Существуют и другие трудности. Около 90% центральных районных больниц не имеют передвижных флюорографов, от чего страдают жители отдаленных населенных пунктов.

Какую воду мы пьем

В 2016 году 97% татарстанцев имели возможность пользоваться безопасной питьевой водой. В республике отмечается положительная тенденция по улучшению качества воды по микробиологическим показателям. Удалось улучшить качество питьевой воды в 52 населенных пунктах республики, в которых проживает более 300000 жителей. К примеру, обеспечено централизованное водоснабжение в селе Большое Шемякино Тетюшского района, проведены ремонтные работы систем водоснабжения в населенных пунктах Азнакаевского и Мамадышского районов. Также решен вопрос по снижению показателя жесткости питьевой воды на станции Миннибаево Альметьевского района и в поселке городского типа Карабаш Буинского района.

А свежий ли воздух за окном?

Продолжает волновать татарстанцев и качество атмосферного воздуха.

- Ежегодно мы отмечаем рост числа обращений по данному вопросу более чем на 30 процентов. Но в связи с тем, что воздух является динамичной средой, жалобы подтверждаются лишь в 6 процентах случаев. В целом по республике качество атмосферного воздуха стабильное. По-прежнему основная доля нестандартных проб регистрируется вблизи автомагистралей, особенно в Казани и Набережных Челнах, - рассказала глава ведомства.

Однако не всем татарстанцам дышится легко. Несладко приходится жителям тех жилых домов, где на первых этажах работают продуктовые магазины и предприятия общественного питания.

- Жители дома по улице Шмидта в Казани направили в наш адрес более десяти обращений с жалобами на деятельность кафе-пекарни. Данная организация не была оборудована самостоятельной системой вытяжной вентиляции. В результате горожане были вынуждены круглосуточно дышать запахом пирожков и гари. Кроме того, в квартирах уровень шума от работы оборудования превышал допустимые нормы, - отметила Марина Патяшина.

О здоровье сельхозработников

В своем выступлении глава ведомства выразила серьезную обеспокоенность состоянием здоровья работников агропромышленного комплекса. Она рассказала, что каждый пятый объект сельского хозяйства является неблагополучным в санитарно-эпидемиологическом отношении. А темпы изменений условий труда на этих объектах крайне низкие. Показатели роста заболеваемости сельхозработников в Татарстане выше среднереспубликанских в четыре раза!

- Хочется верить, что наша республика будет занимать лидирующие позиции не только по производству сельскохозяйственной и животноводческой продукции, но и по здоровью работающих в этих важных для республики отраслях, - отметила спикер.

Неудовлетворительные условия труда работающего населения стали причиной установления 174 случаев профессиональных заболеваний у 137 работников различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Более половины всех зарегистрированных в 2016 году в республике диагнозов профессиональных заболеваний - это нейросенсорная тугоухость и вибрационная болезнь. На заболевания органов дыхания приходится 28%, на заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы - 11%.