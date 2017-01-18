Законодательные изменения в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним стали темой традиционного единого дня приема телефонных звонков граждан специалистами Управления Росреестра по РТ, который прошел 17 января. На «горячую линию» поступило более ста вопросов. Наиболее актуальные вопросы и ответы на них подготовила пресс-служба ведомства.

- Могу ли я огородить и оформить земельный участок во дворе многоквартирного дома как машино-место?

- Нет, поскольку земельный участок является общим имуществом многоквартирного дома. Ограждение его части не сделает из земельного участка объект недвижимости - машино-место.

- Хотел заказать выписку из ГКН для уточнения кадастрового номера квартиры. Мне сказали, что с 1 января 2017 года такая услуга не предоставляется. Как можно уточнить кадастровый номер объекта?

- Вам необходимо подать заявление на выдачу сведений из ЕГРН на объект недвижимости. Для этого нужно обратиться в любой офис МФЦ с паспортом гражданина РФ.

- В какой срок вносятся записи об ипотеке жилого помещения в Единый государственный реестр недвижимости? В какой срок по запросу предоставляются сведения из Единого государственного реестра недвижимости? В какой срок осуществляются регистрация права и кадастровый учет при одновременной сдаче документов?

- Согласно п. 11 ст. 16 Федерального закона от 1 января 2017 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» запись об ипотеке вносится в срок пять рабочих дней с даты приема или поступления в орган регистрации прав заявления на осуществление государственной регистрации ипотеки жилого помещения и прилагаемых к нему документов.

Согласно п. 9 ст. 62 Федерального закона от 1 января 2017 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, предоставляются в срок не более трех рабочих дней со дня получения органом регистрации прав запроса о предоставлении сведений, если иной срок не установлен настоящим Федеральным законом.

Согласно п. 6 ст. 16 ФЗ от 1 января 2017 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрено двенадцать рабочих дней с даты приема многофункциональным центром заявления на осуществление государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов.

- Слышал, что с 1 января 2017 года зарегистрировать садовый домик станет сложнее.

- Действительно, с 1 января 2017 года основанием для государственного кадастрового учета недвижимости в садовых товариществах будут технические планы строений вместо деклараций. Это усложнит процедуру. Для этого придется обращаться к профильным специалистам - кадастровым инженерам, которые проведут обмеры, вычислят точные координаты дома и составят технический план. Проверить квалификацию каждого специалиста можно на сайте Росреестра www.rosreestr.ru в разделе «Реестр кадастровых инженеров».

- Изменился ли размер государственной пошлины за регистрацию права с вступлением в силу нового закона для юридических лиц?

- Размер государственной пошлины установлен Налоговым кодексом РФ, он не изменился.

- Оформила наследство. Получила свидетельство о праве на наследство по закону. Слышала, что сейчас нотариус может сам направить в регистрирующий орган (Росреестр) сведения о наследстве. Нужно ли мне самой в таком случае обращаться за регистрацией возникшего права и уплачивать госпошлину?

- Согласно закону №218-ФЗ (ст. 32) нотариус направляет в течение трех рабочих дней с даты выдачи свидетельства о праве на наследство в орган регистрации прав сведения о выдаче такого свидетельства, содержащего все необходимые сведения о наследнике и наследуемом имуществе. Данная информация может быть учтена и внесена регистратором в «особые отметки регистратора» либо в «технологическую книгу».

Пунктом 5 статьи 15 Закона №218-ФЗ предусмотрено, что государственная регистрация права на объект недвижимости, возникшего на основании нотариально удостоверенной сделки или иного совершенного нотариусом нотариального действия, осуществляется по заявлению нотариуса или его работника.

Таким образом, государственная регистрация прав наследников осуществляется по заявлению правообладателя или его доверенного лица, представителя либо нотариуса или его уполномоченного работника при наличии иных необходимых документов, в том числе об уплате государственной пошлины.

- У меня есть земельный участок, полученный до 2000 года. Права на него я зарегистрировал еще в 2009 году. Там я построил жилой дом и хочу его оформить. Разрешение на строительство имеется. Какие документы для этого нужны?

- С целью постановки объекта капитального строительства на государственный кадастровый учет следует обратиться в органы технической инвентаризации с просьбой изготовления и направления на государственный кадастровый учет соответствующей технической документации (техплан). Далее в соответствии с п. 1 ст. 15 Федерального закона №218-ФЗ от 13.07.2015 государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав осуществляются одновременно по заявлению собственника земельного участка на создаваемые или созданные на таком земельном участке здание, сооружение либо объект незавершенного строительства. В связи с этим для оформления жилого дома следует обратиться в ближайший офис многофункционального центра (МФЦ) с заявлениями о постановке на кадастровый учет с одновременной регистрацией прав на созданный объект, уплатив государственную пошлину.

- Можно ли с 1 января зарегистрировать право собственности на земельный участок личного подсобного хозяйства на основании выписки из похозяйственной книги?

- В Федеральном законе от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» предусмотрена в качестве правоустанавливающего документа выписка из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок.

- В декабре юридическим лицом была внесена плата за предоставление сведений из ЕГРП, она не использована. С января 2017 года были внесены изменения в реквизиты платы и увеличены суммы платежей. Можно ли воспользоваться ранее оплаченными платежными документами, доплатив недостающую сумму на новые реквизиты?

- Нет, такая возможность отсутствует. Для получения сведений вам необходимо вновь произвести оплату, а ранее оплаченные платежные поручения подлежат возврату в установленном порядке.