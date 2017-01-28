В преддверии регионального чемпионата WorldSkills, который состоится в столице Татарстана с 1 по 3 февраля, готовились к соревнованиям кандидаты по компетенции «Печатные технологии в прессе».

В чемпионате в данной компетенции примут участие 7 молодых специалистов, среди которых студенты, получающие высшее и среднее специальное образование, а также один действующий работник в сфере печати. Подготовка к чемпионату шла с осени 2016 года.

За время обучения ребята научились первичным навыкам работы на печатной машине, правильному уходу за оборудованием, анализу печатного оттиска и многому другому.

Своими впечатлениями о подготовке к чемпионату поделился студент 3-го курса КНИТУ (КХТИ), участник расширенной сборной представителей рабочих профессий WS Федор Шадрин.

- Обучение в рамках WS позволяет мне еще лучше узнать полиграфическое производство, теперь я обладаю не только теоретическими, но и практическими знаниями в этой области. Участие в чемпионате позволяет мне усовершенствовать свои профессиональные навыки и стать хорошим специалистом, - рассказывает Федор Шадрин.

На первый взгляд может показаться, что полиграфическое производство - сугубо мужская сфера деятельности, однако среди участников регионального чемпионата WS по компетенции «Печатные технологии в прессе» есть одна девушка - студентка 3-го курса Казанского технологического колледжа Аделина Михайлова.

- Принять участие в чемпионате мне предложил деканат колледжа, и я с радостью согласилась. Безусловно, с мальчиками соревноваться тяжело, потому что они больше расположены к технике. Но я стараюсь им не уступать, - говорит Аделина.

Региональный чемпионат WS по компетенции «Печатные технологии в прессе» включает в себя два модуля - офсетная печать и цифровая печать.

Готовили ребят к чемпионату ведущие специалисты в области печати и преподаватели Казанского национального технологического университета.

- Данная компетенция новая, она реализуется в региональном чемпионате WS первый раз, - рассказывает доцент кафедры «Технологии полиграфических процессов и кинофотоматериалов» КНИТУ (КХТИ) Анна Афремова. - Признаюсь, готовить ребят было нелегко, потому что среди кандидатов есть студенты второго курса, которые еще не знакомы с профессиональными дисциплинами, но тем не менее участникам чемпионата удалось освоить как теоретический, так и практический курс обучения.

По мнению доцента той же кафедры Нинэль Ли, WS - это отличная мотивация для молодых специалистов в области печатных технологий в прессе.

- Когда ребята начали готовиться к чемпионату, их одногруппники еще больше заинтересовались своей будущей профессией, а это для нас как преподавателей, несомненно, огромный плюс, - отметила Нинэль Ли.