Более 5 тыс. молодых профессионалов приняли участие в подготовке к региональному чемпионату WorldSkills, который откроется в Казани завтра.



Студенты колледжей и техникумов Татарстана проявят свое профессиональное мастерство по 75 компетенциям. Основными площадками для чемпионата станут Казанская ярмарка, которая примет 27 компетенций в сфере промышленности и услуг, Казанский строительный колледж - 15 компетенций строительного блока, Казанский техникум информационных технологий и связи - 9 компетенций ИТ-блока.

На чемпионат были приглашены эксперты из разных субъектов России. После проведения регионального этапа чемпионата будет сформирован основной состав участников, которые представят Татарстан на национальном туре WorldSkills Russia в Краснодаре с 15 марта по 3 апреля. Мировой чемпионат WorldSkills пройдет в Абу-Даби с 14 по 19 октября этого года.

Напоминаем, движение WorldSkills охватывает 72 страны. Его участники проводят конкурсы профессионального мастерства среди специалистов в возрасте от 16 до 25 лет сначала на национальном уровне, потом на континентальном. А раз в два года в какой-либо стране-участнице проводится международный конкурс профессионального мастерства WorldSkills Competition. В 2019 году этот турнир примет Казань.