В прошлом году в Казани впервые возвели многоквартирный дом по международному «зеленому» стандарту.

Дом построен из экологически чистых материалов, его жильцы имеют возможность экономить электроэнергию и некоторые другие ресурсы благодаря применению современных технологий. Квартиры быстро нашли своих хозяев, несмотря на высокую цену жилья.

В Казани показатель обеспеченности жильем - 25 квадратных метров на одного человека - выше среднего по стране. В России цифра чуть скромнее - 24 квадрата. Ожидается, что к 2035 году на каждого казанца будет приходиться уже более 30 квадратных метров, что соответствует европейским стандартам. Для этого необходимо ежегодно строить не менее 800 тысяч квадратных метров жилья. Именно столько планируется построить в этом году.

Хотя прошлый год показал, что столица республики способна и на большее: в 2016 году введено более 900 тысяч квадратных метров жилья.

Об итогах жилищного строительства в 2016 году на «деловом понедельнике» в мэрии столицы РТ рассказал первый заместитель руководителя исполнительного комитета г. Казани Азат Нигматзянов.

- В прошлом году в Казани построено свыше 900 тысяч квадратных метров жилья. Большая часть домов введена в эксплуатацию в Советском и Приволжском районах. Аутсайдеры - Авиастроительный и Московский районы: 32 и 26 процентов против 2,9 процента. Создать резерв для развития отстающих территорий позволит строительство новой КНС «Заречная». Также отмечу, что строительство частных домов пользуется популярностью на территориях, граничащих с Лаишевским, Высокогорским и Зеленодольским районами, - отметил Азат Нигматзянов.

В прошлом году впервые в Казани построили многоквартирный дом по международному экологическому стандарту BREEAM, который называют еще «зеленым» стандартом. Конечно же, стоимость такого жилья выше стоимости обычного.

Однако это не остановило казанцев, которые быстро оценили преимущества проживания в таких квартирах. Подобные дома позволяют сберегать электроэнергию, воду и другие ресурсы, в них повышенные звукоизоляция и доступность дневного света.

- «Зеленые» стандарты казались нам раньше далеким будущим. Однако вот уже в Казани сдан первый дом, на подходе еще два. Люди раскупают такие квартиры, как горячие пирожки. Это говорит о том, что они хотят жить в комфортном, экологически чистом доме. Хотя остаются и проблемы. В частности, ситуация с обманутыми дольщиками. Благодаря проводимым мероприятиям шесть домов введены в эксплуатацию и два на очереди. Для каждой проблемы необходимо персональное решение. Именно поэтому ситуация решается не так быстро, как хотелось бы, - сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Среди многоквартирных домов, которые будут сданы в рамках социальных программ уже в этом году, жилой дом на 306 квартир на Оренбургском тракте. Также продолжается строительство жилого района «Салават Купере» и первой очереди жилого района М-14. В первом сданы 6 из 22 домов первой очереди. Это 5032 квартиры. А во втором лишь начинается строительство инженерных объектов и системы канализации.

- За последние 10 лет объем построенного жилья увеличился на 40 процентов - с 6 миллионов квадратных метров до 8,5 миллиона. Кроме того, в 3 раза больше построено детсадов и школ, а также в 2,5 раза больше медицинских учреждений, - подытожил Азат Нигматзянов.