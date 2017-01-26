Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В Чистополе полицейские разыскивают мужчину и женщину, укравших у пожилых людей 475 тысяч рублей, сообщает пресс-служба отдела МВД РФ по Чистопольскому району. Злоумышленники входили в доверие к пожилым людям, после чего обкрадывали своих жертв. Инциденты произошли 26 января и 19 января. В первом случае пострадавшей оказалась 89-летняя пенсионерка. По ее словам, несколько дней назад к ней домой пришли незнакомые мужчина и женщина, которые поинтересовались, не продает ли она свой дом и спросили, получила ли она компенсацию в размере 5000 рублей. Пенсионерка пригласила гостей в дом. Позже она обнаружила, что пропало 165 000 рублей.



Второй случай произошел по аналогичному сценарию. На этот раз из тайников двух пенсионерок пропали 140 и 170 тысяч рублей. Злоумышленники объявлены в розыск, возбуждено уголовное дело по статье «Кража».