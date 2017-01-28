За выходные на дорогах Татарстана выявлено 44 нетрезвых водителя

За два выходных дня - 28 и 29 января - на территории Республики Татарстан было выявлено 44 нарушения ПДД, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, сообщает ГИБДД МВД по РТ. В эти же дни инспекторами ДПС было зафиусировано 166 фактов выезда в нарушение ПДД на полосу встречного движения, 185 фактов перевозки детей без детских удерживающих устройств, 907 фактов игнорирования ремней безопасности.

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