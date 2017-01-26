4 февраля пройдет Казанский лыжный марафон с участием 670 спортсменов.

В этом году лыжному марафону Казани исполняется 50 лет. В юбилейный раз мероприятие пройдет в статусе международного. На обновленной базе «локомотив» предусмотрены трассы для профессиональных лыжников со сложным рельефом и любителей без перепада высот. На выбор можно пройти дистанции в 50, 25 и 5 километров. Самую длинную выбрали 500 участников, полумарафон пройдут 100 человек, а меньшую дистанцию – 70. Свое участие в мероприятии подтвердила и паралимпийская сборная России. Они пройдут 5 километров.

Призовой фонд марафона составляет 1 миллион рублей. Его распределят среди мужчин, занявших первые 9 мест и шести самых быстрых женщин. Об этом сообщила председатель Комитета физической культуры и спорта Исполкома Казани Светлана Вострикова в ходе официального совещания в мэрии Казани.