В музыкальных и художественных школах Казани появятся кружки для взрослого населения.

В 18 музыкальных и 7 художественных школах в группах занимается около 2 тысяч детей. В этом году в этих же учреждениях планируется создать группы для взрослых. Первая откроется уже весной 2017 года в ДХШ №1, что на улице Большая Красная. Об этом в ходе официального совещания в мэрии Казани сообщил начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов.

- Знаменательным событием прошлого года стал ремонт Детской музыкальной школы №5. После реставрации в учреждении появился свой рояль и даже орган, - отметил Абзалов.