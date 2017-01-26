Городу недостаточно имеющихся 53 муниципальных библиотек. Ими пользуются 17 процентов казанцев, которые посетили библиотеки более 1,5 миллиона раз.

Кроме того, в городе активно развиваются и мобильные формы работы читален. В рамках проекта «Библиобус» по социальным объектам разъезжает транспорт, предлагая определенной категории людей книги для прочтения. В этом году планируется запустить еще одну мобильную точку. А для обеспечения книгами различных читателей города необходимо открыть еще 68 новых стационарных библиотек.

Об этом в ходе официального совещания в мэрии Казани сообщил начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов.

- В прошлом году на обновление книжного фонда библиотек было выделено 8 миллионов рублей. В этом году планируется ребрендировать в едином стиле 25 городских читален. Пилотные проекты коснутся библиотек Приволжского и Кировского районов. Нам не хватает узнаваемых вывесок и указателей библиотек. Хотелось бы, чтобы все они выглядели как одна единая сеть, - объяснил Абзалов.