В этом году впервые за многие годы на развитие учреждений культуры Казани будет вложено почти полмиллиона рублей. На эти средства отремонтируют КДК Ленина, КЦ Чулпан и ЦКС Московский, в которых не проводился ремонт со дня основания.

Сегодня во всех 14 культурно-досуговых учреждениях Казани занимаются 10 тысяч участников клубных формирований. Такой цифры удалось достичь за последние пять лет, в течение которых появились культурные учреждения в поселках города. Среди них Северный, Вознесенское, Мирный, Кадышево и другие. Кроме того, в прошлом году появился клуб со своей библиотекой в Нагорном на 208 мест.

В этом году здание на 300 мест будет построено в Отарах. Об этом в ходе официального совещания в мэрии Казани сообщил начальник Управления культуры Исполнительного комитета Казани Азат Абзалов.