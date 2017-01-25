В прошлом году впервые в Казани был сдан многоквартирный дом по международному «зеленому стандарту». Дом, построенный из экологически чистых материалов и позволяющий экономить электроэнергию и некоторые другие ресурсы. Он быстро нашел своих хозяев, несмотря на его высокую цену.

В прошлом году впервые в Казани построили многоквартирный дом по международному «зеленому стандарту». Конечно же, стоимость его выше обычного жилья. Однако это не остановило казанцев, заботящихся о своем здоровье и средствах. Ведь такой дом бережет электроэнергию, воду и другие ресурсы.

- Зеленые стандарты казались нам раньше далеким будущим. Однако вот уже в Казани сдан первый дом и на подходе еще два. То, что люди раскупают такие квартиры как горячие пирожки, говорит о том, что они хотят жить в комфортном экологически чистом доме, - сказал мэр Казани Ильсур Метшин.