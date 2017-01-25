За последние 10 лет объем построенного жилья увеличился на 40 процентов. В разы возросло количество новых детсадов, школ и медицинских учреждений.

В Казани показатель обеспеченности жильем выше среднего, чем по всей стране – 25 квадратных метров на одного человека. В России же цифра чуть скромнее – 24 квадрата. К 2035 году на каждого казанца будет приходиться уже более 30 квадратных метров, что соответствует европейским стандартам. Для этого необходимо ежегодно строить не менее 800 тысяч квадратов. Именно такое количество жилья планируется построить в следующем году.

Хотя и прошлый год показал, что столица республики способна на большее – в 2016 году введено более 900 квадратных метров жилья. Об итогах жилищного строительства Казани в 2016 году на «Деловом понедельнике» в мэрии Казани рассказал первый заместитель Руководителя исполнительного комитета г. Казани Азат Нигматзянов.