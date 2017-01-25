Волейболистки краснодарского «Динамо» получили техническое поражение 0:3 - (0:25, 0:25, 0:25) после того, как отказались проводить матч в Казани.

Волейболистки из Краснодара вышли на площадку в игровой форме, но в матче принимать участие отказались. Мотивировка у игроков была следующей – в клубе тяжелое материальное положение, зарплату долгое время не выплачивают, и вот таким поступком игроки и тренеры решили привлечь внимание общественности к положению в клубе.

Недавно подобный бойкот уже продемонстрировала и мужская команда из Краснодара.