Волейболистки из  Краснодара вышли на площадку в игровой форме, но в матче принимать участие отказались. Мотивировка у игроков была следующей – в клубе тяжелое материальное положение, зарплату долгое время не выплачивают, и вот таким поступком игроки и тренеры решили привлечь внимание общественности к положению в клубе.

Недавно подобный бойкот уже продемонстрировала и мужская команда из Краснодара.