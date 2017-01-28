Решение об отложении рассмотрения дела в отношении ПАО СК «Росгосстрах» и Российского союза автостраховщиков приняла накануне Комиссия Татарстанского УФАС России.

В ходе заседания ответчики озвучили свою позицию. Отвечая на вопрос членов Комиссии об уменьшении в 2016 году доли страховой компании на рынке Татарстана, «Росгосстрах» привел ряд возможных причин, среди которых временное ограниченное лицензии компании в мае 2015 года, повышение тарифов и др.

При этом как выяснилось, ПАО СК «Росгосстрах» все запрашиваемые антимонопольным органом документы и материалы не представило, в связи чем ходатайствовало об отложении рассмотрения дела.

Российский союз автостраховщиков, в свою очередь, возможные нарушения антимонопольного законодательства со своей стороны отрицает. Были ли стороны страховой компании и Союза умышленные действия – Татарстанскому УФАС России еще предстоит выяснить, в частности, на основе новых материалов, которые будут запрошены у ответчиков. О дате следующего рассмотрения можно будет узнать в ближайшее время на сайте Татарстанского УФАС России в разделе «Анонсы».