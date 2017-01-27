Ориентировочная стоимость реализации проекта составит около 1 миллиарда рублей.

Продолжается проработка инвестпроекта по созданию канатной дороги от «Корстона» до стадиона «Kazan-Arena», заявил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин на заседании коллегии Минтранса РТ.

«Создание канатной дороги обеспечит безопасный, всесезонный, экологически чистый и автоматизированный транспорт, основанный на современных технологиях», – отметил министр.

Ориентировочная стоимость инвестпроекта составит около 1 млрд рублей.