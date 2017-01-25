Двухдневная конференция по медицинской реабилитации прошла в Казани на базе больницы №7. В ее работе принимали участие неврологи, реаниматологи, нейрохирурги, врачи лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапевты, специалисты, занимающиеся медицинской реабилитацией, логопеды.

Впервые присутствовали представители Казанского сестричества, которые участвуют в уходе за тяжелобольными. Как сообщает ИА «Татар-информ», они обучались практикам реабилитации.

Открывая конференцию, министр здравоохранения Адель Вафин отметил особую роль реабилитации в системе здравоохранения и ее ценность в выздоровлении пациента. «Мы настолько погружены и вовлечены в процесс развития реабилитации, что сегодня ни одна поездка за рубеж не проходит без изучения опыта восстановительного лечения. У нас есть поддержка руководства, благодаря этому мы многое можем сделать. При этом основная составляющая – это вы, уважаемые доктора. Когда есть вовлеченность персонала, команда может работать на результат», – сказал он, обращаясь к врачам.

В рамках конференции проходили тестирования, лекции и мастер-классы.