Экс-председатель правления банка «БТА-Казань» обвинен по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб».

Изначально Алимов обвинялся по статье «Мошенничество совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», но судом было принято решение переквалифицировать статью, сообщает пресс-служба Ново-Савиновского района.

В суде было установлено, что Алимов совершил ряд незаконных операций, связанных с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг. Таким образом был нанесен ущерб банку в размере 1,6 млрд рублей.

В суде не было доказано, что Алимов виновен в мошенничестве. Экс-председатель правления банка «БТА-Казань» приговорен к 2 годам лишения свободы по статье «Злоупотребление полномочиями» и к 2 годам и 6 месяцам по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее особо крупный ущерб».