При поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова в республике стартует проект «Иминлек», в рамках которого уже в 2017 году больше 18,5 тысяч учителей и воспитателей обучат навыкам оказания первой помощи

Для обеспечения безопасности и сохранности детей во время их пребывания в образовательных учреждениях, в соответствии с новой поправкой в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», все педагогические работники должны быть обучены навыкам оказания первой помощи. До сих пор, несмотря на то, что наличие таких навыков было прописано в должностных инструкциях учителей и воспитателей, системной работы по их обучению азам первой доврачебной помощи не проводилось.

Татарстан стал первым российским регионом, где реализация новой поправки в федеральный закон проводится масштабно и на высоком уровне – в рамках проекта «Иминлек», получившего поддержку Президента РТ.

Педагоги дошкольных и общеобразовательных учреждений республики пройдут обучение навыкам оказания первой помощи в два этапа. На первом этапе, не отрываясь надолго от работы, они пройдут обучение по видеоурокам, разработанным в соответствии с международными стандартами. На втором – смогут отработать полученные знания на практике в рамках 8-часового тренинга на самых современных симуляторах-манекенах под контролем экспертов.

Обучение татарстанских педагогов стартовало в январе 2017 года, до конца года в рамках проекта «Иминлек» планируется обучить более 18,5 тысяч учителей. Реализация проекта проходит при поддержке Министерства здравоохранения РТ и Министерства образования и науки РТ.