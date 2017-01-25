Роспотребнадзор сообщает о продлении запрета на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукции. Приостановление реализации этой продукции продлено на 60 суток.

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан информирует о вступлении в силу 27 января 2017 года Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации А.Ю. Поповой от 24.01.2017 № 7 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией».

В соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 60 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащей непищевой продукцией с использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное применение), осуществляемой ниже цены розничной реализации алкогольной продукции.

Управление просит жителей сообщать о фактах нахождения в обороте данной продукции по телефону «горячей линии»: (843) 236-94-11 с 10.00 до 17.00 (обед 12.00-12.45, пятница до 15.45) в рабочие дни, (843) 238-98-54 с 09.00 до 17.00 в выходные и праздничные дни.