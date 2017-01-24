Бергстрем пробыл в «Рубине» чуть меньше года: провел 16 матчей, забил один гол. При Хави Грасии редко выходил на поле. Эмиль стал уже вторым после Саму Гарсия игроком, что покинули клуб в зимнее межсезонье.

Однако позднее вечером того же дня агент футболиста опроверг эту информацию.