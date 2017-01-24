Несмотря на открытие Горкинско-Ометьевского леса, лыжная база «Дубравная» не сдает позиций по посещаемости и остается одним из популярных мест отдыха казанцев. В этом убедился наш корреспондент на собственном опыте в прошедшие выходные.

И хотя строительные заборы близко подступили к базе (совсем рядом ведется строительство жилого дома), здесь по-прежнему многолюдно. Жители близлежащих домов соседству с зеленым массивом очень рады. Вышел из квартиры - и вот тебе природа. Хочешь - катайся на лыжах, хочешь - на коньках. Еще есть ледяная горка и масса других развлечений на любой возраст. Те, кто приходит на базу впервые, поражаются размерам леса. Когда бродишь по его многочисленным тропам, кажется, что он необъятный…

А пока будущие фигуристы и хоккеисты выбивают коньками ледяные «искры» на катке и ледовой дорожке, проложенной прямо в лесу между деревьями, лыжников и детвору привлекает прежде всего склон у сосновых посадок. В выходные целый день тянется к нему народ с санками, ледянками, «ватрушками». Так было и в минувшее воскресенье. Семей с детьми, молодежи, пенсионеров, желающих активно провести день или просто подышать свежим воздухом, собралось здесь столько, что не сосчитать! А чтобы исключить травмоопасные столкновения, горки строго поделены между лыжниками и теми, кто предпочитает кататься на сноутюбах. Так что вероятность получить травму минимальная.

Наблюдая за тем, как трех-четырехлетний малыш деловито тащит за собой «ватрушку», невольно сравниваешь его с некрасовским персонажем - чем не мужичок с ноготок? Что ж, любишь кататься - люби и саночки возить… На вершине склона, ближе к соснам, мирно посапывают в колясках те, кому в будущем году только предстоит сделать первые шаги по этому лесу. А вот с крутой горы уверенно спустилась пара лыжников. Молодая женщина, представившаяся Настей, рассказала, что этот лес стал любимым местом зимнего времяпрепровождения ее семьи много лет назад. Как только сыну исполнилось четыре года, Анастасия поставила его на лыжи. И с тех пор они стали завсегдатаями лыжной базы «Дубравная».

- Сейчас сыну двенадцать. И ему, конечно, пока интереснее кататься с горок, чем бегать по лыжне. Но все же нам удалось прийти к соглашению. Сначала мы откатываем большой круг по лесу, а потом приезжаем на горки и получаем свою порцию адреналина на крутых спусках, - поделилась с нами женщина.

Пенсионеры стараются ни в чем не уступать молодому поколению любителей лыжных прогулок. Есть среди них и семейные пары, и те, кто катаются в одиночестве или в дружеской компании.

А вот и дымок от самого настоящего самовара. Коммерсанты не дремлют, предлагая лучший способ согреться - выпить горячего чая, не отходя далеко от лыжни. Симпатичные девушки предлагают к чаю баранки. Правда, цена и того, и другого кусается. Но желающие погреться на морозце находятся.

После встречи с девушками с самоваром решаем вернуться на базу другой дорогой. По пути то тут, то там попадаются самодельные кормушки. Время от времени к ним подлетают любопытные синички с надеждой полакомиться семечками. Но не тут-то было: почти все кормушки пусты. Вот и мы оплошали, не взяли с собой гостинцев для лесных обитателей…

Замечаем, чем ближе к базе, тем чаще встречаются красочные плакаты, призывающие бережно относиться к природе. Что ж, напомнить об этом лишний раз не повредит, чтобы не покрывались лесные тропинки пластиковыми бутылками и рваными обертками.

Директора лыжной базы Рустама Бикеева мы застали у ледяной горки, что расположилась возле двухэтажного здания. Надо сказать, в этом году горка стала безопаснее: теперь ее деревянные бортики надежно защищены поликарбонатом, так что риск получить занозу исключен. Облагораживание влетело в копеечку, пришлось установить входную плату за прокат на горке. Не все посетители базы отнеслись к этому с пониманием.

- Конечно, тут не Куршевель, каким почти что стал сейчас Горкинско-Ометьевский лес. Да и сравнивать нечего: там немалые вливания из бюджета, а мне с 2004 года власти города обещают сделать лыжные трассы освещенными, но воз и ныне там. Я не жалуюсь, просто чтобы вы поняли разницу. Считаю, главное достоинство базы - огромная площадь леса. Ну где еще такое встретишь в Казани? - говорит бывший военный, мастер спорта по офицерскому многоборью Рустам Бикеев.

Трудностей он не боится. Ему не раз приходилось отстаивать территорию базы. Ведь с каждым годом все теснее и теснее к ней подступают строительные заборы. База уже лишилась стартовой поляны, на которой проходила «Лыжня России».

Мест для бесплатной парковки для автомобилистов, приезжающих за активным отдыхом, тоже с каждым годом все меньше и меньше. Зато появились теплые туалеты - прямо как в Горкинско-Ометьевском лесу.

- Установка туалетов - заслуга не моя, а властей. Для посетителей это, конечно, комфортно, удобно. Только электричества в туалетах нагорело на восемьдесят тысяч рублей, а мне оплачивают лишь пять. Остальное я должен заработать, - продолжает Рустам Бикеев.

В словах директора базы тревога, но в глазах - оптимизм. Говорит, знаю, что делаю нужное для людей дело, и это главное. И правда, во время прогулки мы встретили столько счастливых лиц взрослых и детей, что спорить с Рустамом не было смысла.