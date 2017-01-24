Апартаментам великого математика Николая Лобачевского и кабинету, в котором он работал, будучи ректором Казанского университета в 1827 - 1845 годах, вернут исторический облик. Такое решение было принято сегодня.



По словам директора музейного комплекса КФУ Светланы Фроловой, ректорский дом построен, по всей видимости, в конце XVIII века и был приобретен университетом в 1805 году у казанского коменданта генерал-майора Степана Кастелли. Тогда же в нем поселился ректор. Квартира Лобачевского размещалась на втором этаже.

В настоящее время помещения, где жил и работал Лобачевский, заняты кабинетами и лабораториями института математики и механики, который носит имя великого ученого. После осмотра помещений, где во времена Лобачевского размещались его апартаменты, ректор КФУ Ильшат Гафуров принял решение придать им статус мемориальных, сообщает ИА «Татар-информ».

Работы по формированию проекта реставрации уже начаты. В планах восстановить не только сами помещения - гостиную и кабинет, но и камины с изразцами (в полном соответствии с имеющимися историческими данными). Все реставрационные работы планируется завершить до конца этого года. В университете сообщают, что уже есть первые экспонаты, которые займут место в мемориальной зоне. В частности, речь идет о письменном столе, за которым работал Лобачевский.

Планируется, что мемориальная зона станет одним из мест посещений во время первого вручения медали Лобачевского - премии, которая должна стать одной из престижнейших мировых математических наград. Напомним, церемония запланирована на начало декабря. Она уже вызвала большой интерес значительного числа ведущих математиков мира.