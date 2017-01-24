Поэтому в Госдуму были внесены несколько альтернативных законопроектов, предлагающих в который раз передвинуть дату окончания программы бесплатной приватизации.

Тем не менее, 25 января, на внеочередном заседании Комитета Госдумы по жилищной политике все «продлевающие» законопроекты рекомендовали к отклонению. Поддержана была лишь одна инициатива, авторами которой выступили депутаты Александр Сидякин и Павел Качкаев.

Согласно документу, срок бесплатной приватизации домов и квартир продлевать после первого марта не будут. Исключение сделают лишь для детей-сирот, жителей Крыма и города федерального значения Севастополя, а также граждан, проживающих в аварийных домах и ожидающих переселения в новое жилье. Но бесконечно пользоваться этим правом не будут и они - льготный период продлится всего три года.

Таким образом, если закон будет принят, то после первого марта 2017 года, а для отдельных категорий - 2020 года, приватизировать квартиру можно будет только на платной основе.