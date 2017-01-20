Впереди последний зимний месяц с морозами и метелями. А мы уже так соскучились по теплым дням, весеннему солнышку. И, как всегда, когда за окном пуржит, хочется чего-то свеженького, витаминного. Предлагаем вам несколько рецептов салатов, которые, на наш взгляд, смогут задать нужное настроение за воскресным обедом.

Томатный салат

Ингредиенты: крупные помидоры - 3 шт., зеленый лук - 1 пучок, свежий укроп - 1 пучок, свежая кинза - 1 пучок, чеснок - 2 зубчика, растительное масло - 2 ст. ложки, перец чили по вкусу.

В глубокой миске смешать нарезанную зелень, измельченный чеснок, соль, перец чили и растительное масло. Томаты нарезать крупными ломтями и выложить в салатник. Сверху полить подготовленным соусом. Можно добавить оливки. Просто и очень вкусно!

Салат из кальмаров и свежих огурцов

Ингредиенты: консервированные кальмары - 1 банка, сыр адыгейский - 150 г, свежий огурец - 1 шт., свежая петрушка - 1 пучок, сок половинки лимона, чеснок - 1 зубчик, соль, майонез по вкусу.

Кальмары, сыр, огурец нарезать кубиками. Чеснок, петрушку измельчить. В плошке смешать чеснок, петрушку, соль, сок лимона и майонез. В глубокую посуду сложить подготовленные продукты, добавить к ним майонезный соус и перемешать.

Дать настояться салату 15 - 20 минут, затем выложить в салатницу и украсить веточками петрушки и дольками лимона.

Приятного аппетита!