В поселке Габишево Лаишевского района РТ в торжественной обстановке состоялось открытие 5-этажного многоквартирного дома, построенного по программе социальной ипотеки.

Ключи от новых квартир жильцам вручили глава района Михаил Афанасьев, начальник эксплуатационного производственного управления «Приволжсгаз» Ильяс Галимов и председатель Совета директоров ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» Ришат Хисматуллин. «Мы научились строить объекты качественно и сдавать их вовремя. Мы благодарим наших строителей за хорошую работу, они будут нести в установленном законом порядке гарантийные обязательства за возведенные дома», отметил в своем выступлении Михаил Афанасьев.

Из 28 семей, получивших ключи от новых квартир, 5 являются вдовами участников Великой Отечественной войны, 19 участвуют в программе социальной ипотеки, а 4 являются работниками птицефабрики «Яратель

Сдача дома стала стартом радостных событий для многих семей. Ведь рядом уже ждет своих новых жильцов еще один 5 этажный многоквартирный дом, а в скором времени начнется строительство еще двух домов, которые в ближайшем будущем станут основой нового микрорайона «Северный» в поселке Габишево, сообщает пресс-служба Лаишевского района Республики Татарстан.