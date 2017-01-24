27 января отмечается 73-я годовщина полного снятия блокады Ленинграда. Оборона города на Неве - одна из самых героических страниц отечественной истории и одновременно самая трагическая. Среди солдат, которые воевали на Ленинградском фронте и там погибли от ран, болезней и голода, есть и наши земляки.

На Ленинградском фронте воевали 16 уроженцев деревни Малое Бисярино Тетюшского района Татарской АССР - 12 солдат сложили головы под Ленинградом, четверо вернулись после ранений. Среди погибших сельчан значится Смирнов Николай Семенович. Родился он в 1916 году в деревне Малое Бисярино в семье Семена Ивановича и Феодоры Никифоровны Смирновых.

До войны Николай Семенович работал кузнецом в колхозе «Прожектор» в родной деревне. Осенью 1937 года был призван на военную службу на Краснознаменный Балтийский флот. По принятому в 1939 году закону служить ему полагалось 5 лет. К началу Великой Отечественной войны краснофлотцу Николаю Смирнову оставалось служить всего полтора года.

Морскую службу он проходил на военно-морской базе города Ленинграда. Участвовал в войне с Финляндией 1939 - 1940 годов. В мае 1940 года приезжал в родную деревню в краткосрочный отпуск.

Продолжил службу в гарнизоне Ханко, где к началу Великой Отечественной войны насчитывалось 25000 офицеров и моряков Балтийского флота. Тут дислоцировались подводные лодки, торпедные и сторожевые катера.

23 июня 1941 года немецкая авиация с финских аэродромов начала совершать налеты на полуостров Ханко. 26 июня начался обстрел полуострова финнами. Так началась героическая оборона полуострова советскими моряками, которая длилась 164 дня. Затем военно-морская база в условиях штормов, ледового покрова и большой минной опасности, при активных авианалетах немцев и финнов была эвакуирована на остров Котлин в Кронштадт. А далее отступать было некуда - до Ленинграда и Ораниенбаума оставались считанные мили.

Так Кронштадт стал главной базой Балтийского флота. В зиму 1941/1942 года с питанием там было очень плохо, как и в Ленинграде. Морякам выдавали 250 граммов блокадного хлеба. К небольшому количеству каши полагалось пол-ложки вонючего копытного масла, но многие есть его не могли. С начавшейся цингой боролись с помощью отвара из веток хвои.

Город-крепость Кронштадт разделил судьбу Ленинграда: блокада, обстрелы, голод и холод. Атаки краснофлотцев наводили ужас на фашистов, а корабельные орудия громили технику и живую силу врага.

Краснофлотец Николай Смирнов вместе с защитниками крепости провоевал 9 месяцев, до августа 1942 года. Затем часть состава флота была передана Ленинградскому фронту. Привлечение для этой цели большого количества краснофлотцев, имевших высокую профессиональную выучку, было вынужденной мерой, связанной с тяжелым положением на фронтах.

Под Ораниенбаумом (с 1948 года город Ломоносов) была сформирована 56-я отдельная стрелковая бригада из моряков Кронштадта по штатному составу 4800 человек. Моряков переодели в армейскую форму, но им разрешалось оставлять тельняшку, ремень и бескозырку.

Так моряк Краснознаменного Балтийского флота главный старшина Николай Семенович Смирнов становится красноармейцем, старшим сержантом, командиром стрелкового отделения 56-й отдельной стрелковой бригады второго формирования.

До 18 января 1943 года моряки занимались боевой учебой и тактическими занятиями. А потом бригада была передислоцирована в поселок Щеглово под Шлиссельбург для участия в операции «Искра» по прорыву блокады Ленинграда. С 12 января 1943 года шла эта фронтовая операция при участии Ленинградского и Волховского фронтов. Было решено бросить в бой все резервы, и в состав 67-й армии была передана и 56-я стрелковая бригада. Под Шлиссельбургом 56-ю стрелковую бригаду посетил представитель Ставки Верховного Главнокомандования Маршал Советского Союза Ворошилов. Вместе с комбригом полковником Папченко он обошел строй моряков-балтийцев и сказал: «Вот, полковник, каких людей вам Родина дает…» В том строю стоял старший сержант Смирнов, многое повидавший к тому времени моряк призыва 1937 года.

10 февраля 1943 года началась Красноборская операция силами 55-й армии, куда к тому времени были переданы части и соединения 67-й армии, удар 56-й стрелковой бригады должен был стать вспомогательным. Командующий 55-й армией генерал-лейтенант Свиридов верил, что не составит особого труда его дивизиям «прошить» боевые порядки 250-й испанской дивизии. Операция начиналась успешно: батальоны моряков с минимальными потерями по льду Невы достигли противоположного берега и прорвались в глубь вражеской обороны. Однако они оказались в окружении и получили приказ штаба армии любым путем прорваться обратно. Выйти из огневого кольца удалось не всем. Оказавшихся на голом невском льду моряков враг расстреливал с берега, не позволяя выносить раненых. Бой длился 5 часов. Общие потери бригады составили 1400 человек.

После «невской бойни» бригаду вывели на восстановление в поселок Самарка Северная. 18 марта 1943 года был получен приказ командующего Ленинградским фронтом генерала Говорова прорвать немецкую линию обороны в трех километрах южнее города Колпино Ленинградской области. 19 марта начался прорыв в районе деревень Корделево, Черная Речка и рощи «Высокая». Бригада снова попала в окружение, четверо суток дралась с превосходящим по силе противником. 23 марта оставшиеся в живых моряки вырвались из котла, потери составили 1200 человек. При выходе из окружения старший сержант Смирнов был ранен. Его отправили в госпиталь Ленинграда. После выхода из окружения 56-ю стрелковую бригаду направили на формирование 124-й стрелковой дивизии, и она прекратила свое существование.

Перед расформированием 56-й стрелковой бригады участвовавших в боях под поселком Ивановское и под Колпино моряков наградили орденами и медалями. Николая Смирнова в числе награжденных не было, потому что к тому времени он был исключен из состава бригады и находился на лечении в госпитале. 4 июня 1943 года был выписан и направлен в Ленинградский военно-пересыльный пункт. Так старший сержант Смирнов попал в 3-й батальон 169-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии. Назначен командиром пулеметного расчета. 86-я стрелковая дивизия второго формирования передана Второй ударной армии из 67-й армии 20 апреля 1943 года. В составе 67-й армии принимала участие в прорыве блокады Ленинграда. Дивизия обороняла Малодубровские болота до рабочего поселка №6. 4 июня 1943 года в штабе 86-й стрелковой дивизии была завершена подготовка и утверждены документы награждения солдат и офицеров учрежденной в декабре 1942 года медалью «За оборону Ленинграда». Николай Смирнов прибыл в дивизию 7 июня 1943 года, и к сожалению, не попал в список награждаемых. Видимо, судьба уготовила ему жизнь, в которой наличие наград значения не имело - воевал он за Родину, а не за награды.

До 28 октября 1943 года дивизия участвовала в непрерывных боях, потеряла половину личного состава, сильно поредела и ослабла. Поэтому ее вывели на восстановление, а 7 ноября она была передана из состава Второй ударной армии в 42-ю армию. Был сформирован 110-й стрелковый корпус, в который вошла 86-я дивизия. С ноября 1943 года по 12 января 1944 года в частях 86-й стрелковой дивизии проводилось доукомплектование личного состава, а также боевая подготовка и тактические учения.

Последнее письмо Николай Смирнов написал родителям 1 января 1944 года, поздравляя их с новым 1944 годом. Просил родителей не беспокоиться за его судьбу, но, скорее всего, было у него недоброе предчувствие. «Сегодня жив, а что будет завтра, никто о том не знает», - писал Николай своей семье. Тем более что с конца декабря 1943 года уже говорили о предстоящей наступательной операции по полному снятию блокады Ленинграда.

В ночь с 12 на 13 января 1944 года части 86-й стрелковой дивизии вышли в исходный район. 169-й стрелковый полк сосредоточился возле поселка Шушары под городом Пушкин Ленинградской области. 15 января 86-я дивизия в 11.00 перешла в наступление, к 18.00 овладела выступом и первой траншеей обороны противника. 16 января 169-й стрелковый полк находится перед первой траншеей противника, 17 января закрепился на ранее занимаемом рубеже. Немецкие позиции обороны были хорошо укреплены. Полковая артиллерия не смогла сломить натиск немцев. В результате перегруппировки наших частей 86-я стрелковая дивизия была выведена во второй эшелон и уже 19 января находилась в 20 км от города Пушкин в населенном пункте Николаевка под Красным Селом. Она была передана 123-му стрелковому корпусу 42-й армии.

В ночь с 17 на 18 января во время сдачи полосы обороны старший сержант Николай Смирнов погиб. Убитые остались лежать перед траншеями противника до освобождения города Пушкин - до 24 января 1944 года. Общие потери 86-й стрелковой дивизии за три дня боев - 425 убитых, 1329 раненых.

8 февраля 1944 года друг Николая Смирнова Иван Хуторнов написал письмо его отцу Семену Ивановичу и сообщил скорбную весть: старший сержант Николай Семенович Смирнов геройски погиб в боях за город Пушкин, бойцы и командиры поклялись отомстить за смерть храброго друга и воина.

Другу Николая Смирнова оставалось жить недолго. Младший сержант, командир минометного расчета 3-го батальона 169-го стрелкового полка 86-й стрелковой дивизии Хуторнов Иван Трофимович, 1917 года рождения, умер от ран 21 февраля 1944 года. Похоронен в деревне Новоселье Лядского района Ленинградской области (ныне Плюсский район Псковской области).

Извещение о гибели Николая Смирнова его родители получили только 13 апреля 1944 года без указания места захоронения.

После долгой и кропотливой работы мною установлено, что Смирнов Николай Семенович похоронен на Казанском кладбище города Пушкин. Здесь в 1994 году был сооружен воинский мемориал.

Потомки 65 погибших и без вести пропавших уроженцев деревни Малое Бисярино Тетюшского района, как и всех не вернувшихся с той войны, должны знать историю судьбы своих предков.