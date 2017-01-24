С помощью установленных в Казани и других городах республики видеокамер полицейские в 2016 году сумели пресечь 4 тысячи правонарушений. Сейчас сеть видеонаблюдения в Татарстане насчитывает 8 тысяч камер. Ее планируется расширять и дальше, камеры продолжат устанавливать в том числе и на жилых домах.

О работе, проделанной в 2016 году, министр внутренних дел РТ Артем Хохорин рассказал в ходе итоговой коллегии, в которой принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Прошедший год для МВД по РТ, как и для всей структуры органов внутренних дел России, выдался непростым. Министерство прошло серьезную реорганизацию - в его состав были включены республиканские управления Федеральной миграционной службы и Госнаркоконтроля. В то же время из ведения МВД вышли вневедомственная охрана, а также спецподразделения СОБР и ОМОН, вошедшие в национальную гвардию РФ.

В целом, несмотря на сокращение штата правоохранительных органов, Артем Хохорин отметил уменьшение количества совершаемых в республике преступлений. В общей сложности в Татарстане за 2016 год их было зарегистрировано 48150, что на 7,5% меньше, чем в 2015 году. Также была отмечена позитивная динамика показателей количества преступлений против собственности: их в 2016 году было зарегистрировано на 13% меньше, чем годом ранее.

Уменьшилось количество совершаемых в Татарстане разбоев и грабежей, в то же время увеличилась их раскрываемость: 89,6% и 80,4% соответственно. Раскрываемость убийств составила 92%, а случаев умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - 97,4%.

Общий показатель раскрываемости преступлений в Татарстане оказался выше среднего по России - 57% против 54%.

Говоря о конкретных успехах, Артем Хохорин подчеркнул, что в 2016 году полицейские в кратчайшие сроки раскрыли ряд преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс: убийство из огнестрельного оружия бизнесмена в Казани, двойные убийства лиц без определенного места жительства в Бугульминском районе, пожилых супругов в Бавлинском районе, убийство семьи из четырех человек в Чистополе, серии разбойных нападений на офисы выдачи микрозаймов в Казани, а также на жилые дома в Алькеевском и Рыбно-Слободском районах.

Также было отмечено задержание нескольких преступных групп, совершивших не менее 35 краж из жилых домов и строящихся коттеджей в Казани, а также 78 хищений денежных средств с банковских карт. Отдельного упоминания заслужил факт раскрытия кражи 31,5 тонны нефтехимических продуктов в Нижнекамске.

Значительная часть выступления министра МВД по РТ была посвящена борьбе с экстремизмом. В общей сложности в республике было возбуждено 26 уголовных дел в отношении лиц, принимавших участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. Из восьми жителей Татарстана, вернувшихся оттуда, семеро были осуждены, еще один находится в розыске. Также было выявлено 45 преступлений террористического характера. Так, участник одной из экстремистских организаций Татарстана, организовавший и совершивший несколько террористических актов, был приговорен к 22 годам лишения свободы. Другому мужчине, снабжавшему оружием и боеприпасами участников преступной группы, было назначено наказание в виде 16 лет заключения.

«Несмотря на то что на дворе давно уже не лихие 90-е, проблема организованной преступности остается актуальной», - отметил в своем выступлении Артем Хохорин. Так, за прошедший год сотрудники внутренних дел Татарстана раскрыли более 1100 преступлений, за совершение которых был привлечен к уголовной ответственности 521 участник организованных преступных формирований. В ходе обыска у них изъяты 22 единицы огнестрельного оружия, более 450 патронов к ним, а также почти 1,5 килограмма взрывчатых веществ. По статье «Бандитизм» были возбуждены 2 уголовных дела, еще 8 - по 14 фактам организации преступного сообщества.

Правоохранители продолжают борьбу с контрафактным алкоголем. За 2016 год полицейские Татарстана провели более 27 тысяч проверок алкогольного рынка. Их результатом стало изъятие из незаконного оборота более 253 тысяч литров суррогата, также ликвидировано 4 нелегальных производства алкоголя. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов перекрыли 10 крупных каналов поставки алкогольного контрафакта в Татарстан.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступивший перед сотрудниками МВД по РТ, пожелал полицейским безболезненно пройти процесс реорганизации, а также напомнил, что главная задача сотрудников внутренних дел - охрана правопорядка и обеспечение безопасности граждан. Также он отметил необходимость сохранения межнационального и межконфессионального мира в республике, особенно подчеркнув недопустимость попыток дестабилизации ситуации.

Одной из таких попыток он назвал инцидент на татарском кладбище, где в августе прошлого года были осквернены могилы. Рустам Минниханов поручил полицейским взять это дело на особый контроль.