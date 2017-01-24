За 2016 год в Татарстане на 8,5 тысячи тонн снизилось количество выбросов в атмосферу. Из показателей, которые не радуют, - на территории республики растет число несанкционированных свалок, бороться с ними все сложнее. Такая информация прозвучала в ходе итоговой коллегии Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

В прошлом году в республике было выявлено более 7 тысяч нарушений природоохранного законодательства. Из них 97 процентов устранено. С нарушителей было взыскано штрафов на сумму более 143 млн рублей, что составляет 360 процентов от результатов 2015 года. Злостные нарушители были привлечены к уголовной ответственности. По фактам причинения вреда окружающей среде возбуждено 24 уголовных дела. Это в 2,5 раза больше, чем в 2015 году.

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев.

- В прошлом году были закреплены местоположения береговых линий и водоохранных зон специальными знаками. Также поставлены на кадастровый учет свободные земельные участки в 50-метровой зоне Куйбышевского водохранилища.

Теперь водные объекты имеют узаконенные границы, что исключает случаи их неправомерного использования, - отметил Абдулганиев.

В Год водоохранных зон при обследовании 100 процентов объектов регионального значения было выявлено 432 факта ограничения доступа граждан к воде. В результате снесено 365 незаконных построек.

- Опыт показывает, что существующего законодательства достаточно для решения проблем. Наша цель не карательная. Важно не то, сколько мы снесли, а то, сколько берегов мы сделали доступными для населения, - заметил премьер-министр РТ Ильдар Халиков.

На особом контроле министерства - незаконные копатели. За год выявлено 244 нарушения по фактам разработки незаконных карьеров. Недрам нанесен ущерб на сумму около 240 млн рублей. Впрочем, добыча полезных ископаемых разрешена, если она узаконена.

Есть и более позитивные показатели. В прошлом году выбросы в атмосферу снизились на 8,5 тысячи тонн. Из них более 4,5 тысячи тонн - выбросы от автотранспорта. Кроме того, 76 процентов всех АЗС оснащены системами улавливания паров топлива. Стараются не загрязнять воздух и сами автовладельцы. Операция «Чистый воздух» показала, что только около 7 процентов машин не соответствовали установленным требованиям.

Фарид Абдулганиев отметил, что в Татарстане работает Центр общественных инспекторов. Так, каждое пятое нарушение зафиксировано именно при участии активистов. Нарушителям были выписаны штрафы на общую сумму 2,5 млн рублей. В основном это касалось незаконной разработки карьеров и несанкционированных свалок. Последних, по словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ Фарита Хайрутдинова, с каждым годом становится все больше.

- Из года в год свалок меньше не становится. На месте одной ликвидированной появляются две. Создают их в основном коммерческие структуры, а бороться с последствиями приходится государственным. Так, из 1117 свалок ликвидировано 647. Одна из самых масштабных занимала 120 гектаров на землях Зеленодольского района.

Хорошую новость озвучил секретарь Федерального экологического совета при Министерстве природных ресурсов и экологии РФ Сергей Фокин. Вслед за городской свалкой в Набережных Челнах будет ликвидирована Самосыровская свалка рядом с Казанью. Уже в этом году территория, на которой она располагается, будет рекультивирована.

О том, как очистка местности от мусора изменила жизнь жителей Муслюмовского района, рассказал глава этого района Рамиль Муллин. По его словам, всего несколько лет назад в районе не хватало зеленых насаждений, а на улицах населенных пунктов было много несанкционированных свалок. Пришлось изучить опыт Сингапура, где для выхода из кризиса занялись вопросами экологии, чтобы туристам было приятно приезжать в их город. Началась работа в Муслюмовском районе с санитарной очистки придомовых территорий. Там, где раньше складировался мусор, посадили деревья, благоустроили центральные улицы и организовали велопарковки. Сейчас в районе есть парки и скверы, а также обустроена набережная «Солнечный Ик». Жители района, включая бизнесменов, оказали активную поддержку в деле наведения порядка и чистоты на улицах населенных пунктов.

Среди направлений деятельности Министерства экологии и природных ресурсов РТ в 2017 году были названы усиление контроля за качеством сточных вод, снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, создание единой базы учета образования отходов и решение проблемы распространения в водоемах республики токсичных сине-зеленых водорослей.