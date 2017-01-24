Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан готов обучить каждого гражданина жилищным знаниям.

Сегодня существует множество ситуаций в сфере жилищно-коммунальных услуг, в которых решение принимает именно собственник жилья в многоквартирном доме. Поэтому каждый должен четко знать свои права и обязанности.

В рамках проекта «Школа грамотного потребителя» можно пройти уникальное бесплатное обучение, которое включает в себя следующие темы: собственник и его права, общее имущество в многоквартирном доме, жилищные и коммунальные услуги, учет потребления коммунальных ресурсов, вопросы энергосбережения, начисления по платежным документам, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Обучение проводится в специализированном классе, оборудованном приборами учета.