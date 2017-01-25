На базе ГАПОУ «Казанский радиомеханический колледж» проходят тренировочные занятия участников регионального чемпионата WorldSkills по компетенции «Электроника».

В чемпионате по стандартам WorldSkills традиционно примут участие студенты профессиональных образовательных организаций и молодые специалисты ведущих предприятий РТ.

На протяжении нескольких месяцев участники чемпионата интенсивно тренировались, закрепляя практические и теоретические знания. Особое внимание при подготовке ребят уделялось изучению английского языка.

- Компетенция «Электроника» сложна тем, что в ней используются профессиональные термины, которые не всегда точно можно перевести на иностранный язык, поэтому уроки английского языка, несомненно, важны в рамках подготовки к чемпионату, - объясняет председатель предметно-цикловой комиссии учебных дисциплин и профессиональных модулей радиотехнического отделения Казанского радиомеханического колледжа Георгий Одиноков.

Готовили ребят квалифицированные специалисты, такие как преподаватель кафедры радиоэлектронных и телекоммуникационных систем института радиоэлектроники и телекоммуникаций КНИТУ-КАИ Алексей Уланов и региональный эксперт, ведущий инженер АО «НПО Радиоэлектроника» им. В.И.Шимко Максим Тарасов.

Однако при подготовке конкурсантов были и трудности. Как утверждает преподаватель специальных дисциплин и учебной практики Казанского радиомеханического колледжа Равиля Мухаметова, сегодня выпускники школ имеют слабые знания.

- Мы как преподаватели колледжа можем в каждой группе выделить максимум трех студентов, которые на фоне других отличаются уровнем знаний, а это очень мало, - говорит Мухаметова.

На региональном чемпионате WS участникам по компетенции «Электроника» предстоит выполнить непростые задания: разработка, изготовление, сбор, монтаж, программирование и испытание электронных устройств, а также выявить и устранить неисправности в электронном оборудовании.

Студент 4-го курса Казанского радиомеханического колледжа Артем Гилемянов не первый раз принимает участие в чемпионате - в 2016 году он стал победителем открытого регионального чемпионата WS «Молодые профессионалы» РТ по компетенции «Электроника», а по итогам национального чемпионата ПФО занял третье место.

- Я как член сборной команды РТ по WorldSkills ездил на сборы, где получил бесценные знания. В процессе подготовки нас обучали навыкам коммуникации, английскому языку и многому другому, - рассказывает Артем. - WS - это отличная площадка для самореализации и улучшения профессиональных навыков.