Осталось меньше недели до старта регионального чемпионата WorldSkills, который пройдет с 1 по 3 февраля. «Казанские ведомости» посетили колледж Института экономики, управления и права Казани и узнали, готовы ли участники к соревнованиям по компетенции «Специалист по туризму».

Данная компетенция новая, она реализуется в Татарстане на уровне регионального чемпионата первый раз. Поэтому перед экспертной группой стояла задача вывести ее на уровень базовых компетенций, которые существуют в WS давно.

- В республике активно развивается отрасль туризма, в связи с этим Татарстан нуждается в квалифицированных кадрах, а значит, и компетенция «Специалист по туризму» в чемпионате WorldSkills необходима. Сегодня из колледжа Института экономики, управления и права выпускается порядка 800 студентов, и нам важно, чтобы они были профессионалами в своем деле, а в этом, несомненно, помогает WorldSkills, - заявила заместитель председателя Государственного комитета РТ по туризму Лиана Саетова.

Подготовка к чемпионату состояла из нескольких этапов: в заочном туре приняли участие около 150 человек, по итогам диагностического тренинга было отобрано 40 претендентов на вхождение в состав сборной Татарстана по компетенции «Специалист по туризму». Завершающим этапом отбора стал проект «Мастерская переговорщиков», где основной акцент был сделан на развитии коммуникативных навыков участников. Ребята получали различные задания, одно из которых - создать презентации малоизвестных мест в Казани. В итоге в финале оказались 14 участников, которые продолжат борьбу на чемпионате Татарстана.

Сильнейшая команда преподавателей из 7 вузов республики готовила ребят к региональному чемпионату.

- После двух месяцев подготовки кандидаты получили весь спектр знаний, который им необходим для регионального этапа WS. Программа обучения настолько насыщенная, что даже студенты, которые обучаются в университете на специалитете или бакалавриате, не получают такой объем знаний, как участники предстоящего чемпионата, - рассказал преподаватель Казанского кооперативного института Радик Хайруллин.

Своими впечатлениями о подготовке к чемпионату поделилась студентка Казанского инновационного университета им. В.Г.Тимирясова Ирина Пудикова:

- В процессе обучения я открыла для себя много нового: получила навыки ораторского мастерства, научилась грамотно составлять туристический маршрут... WorldSkills - это бесценный опыт, мне очень нравится работать в команде и повышать свое профессиональное умение.

На региональном этапе чемпионата участники должны продемонстрировать умение работать на сайте туроператора и разрабатывать непосредственно сам тур. На данное задание выделяется 2,5 часа, по окончании этого времени ребята должны представить заполненные договоры для работы с туристическим продуктом. Причем из-за изменения нормативно-правовой базы данный документ включает в себя 13 листов. Также перед участниками стоит непростая задача - приготовить 3 коммерческих предложения для условного туриста, кроме этого, они разработают памятку туристического маршрута.

Так как компетенция «Специалист по туризму» не входит в состав базовых, она не включена в перечень компетенций на международном уровне чемпионата.

- До 45-го мирового чемпионата WS, который пройдет в Казани в 2019 году, у нас есть время, мы надеемся, что с поддержкой Государственного комитета РТ по туризму данную компетенцию доведем до международных стандартов и ребята будут иметь возможность поучаствовать в общенациональном и международном чемпионатах, - рассказывает главный эксперт конкурсной площадки по компетенции «Специалист по туризму» регионального чемпионата WorldSkills «Молодые профессионалы» Татьяна Клименко.