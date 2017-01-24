Торжественная церемония вручения VII тома Книги благотворителей и благодарственных писем фонда «Возрождение» состоялась вчера в Представительском корпусе Казанского Кремля.

В книгу внесены имена еще 20 тысяч благотворителей, внесших вклад в возрождение памятников истории и культуры Татарстана. Во все 7 томов внесены имена 68 благотворителей, помогающих в возрождении истории республики. Причем некоторые благотворители вписаны во все тома книги.

Фонду «Возрождение» 7 лет. За это время проделана колоссальная работа. К примеру, успешно реализованы проекты в древнем Болгаре и на острове-граде Свияжск. Отреставрированы и восстановлены объекты, которые ранее находились в плачевном состоянии.

В Болгаре проведена работа по реставрации исторических памятников городища XIII - XIV веков, Соборной мечети, Северного и Восточного мавзолеев, Черной палаты и т. д. Построен Памятный знак, посвященный принятию ислама в Волжской Булгарии. Здесь размещен самый большой в мире печатный Коран.

Немало работ проделано и в Свияжске. Восстановленные церкви переданы монастырям и доступны посетителям. В 2016 году была продолжена реставрация в одном из главных храмов острова - Успенском соборе. В нем сохранились уникальные фрески эпохи Ивана Грозного, не имеющие аналогов ни в одной из древнерусских школ фресковой росписи. Именно этот собор номинирован на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Эти знаковые места Татарстана привлекают в республику сотни тысяч паломников и туристов. Кроме того, создание Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери являются событиями мирового уровня.

Реализация таких масштабных проектов была бы невозможна, в частности, без помощи благотворителей. Средства перечисляли целые коллективы предприятий и организаций.

Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры Республики Татарстан Минтимер Шаймиев вручил приглашенным в этот день на церемонию Книгу благотворителей и благодарственные письма.

Минтимер Шаймиев выразил благодарность всем, кто в меру сил и возможностей оказывает поддержку в благородном деле возрождения духовности нашего общества.

- Без духовности не бывает нормального и развитого общества. Перед моим юбилеем, когда я встречался в Москве с Владимиром Владимировичем Путиным и Дмитрием Анатольевичем Медведевым, я проинформировал их о том, что делается в этой сфере в нашей республике. Владимир Владимирович сказал, что это очень важная работа, может быть, одна из самых важных, которой мы должны заниматься. Точнее не скажешь, - отметил Минтимер Шаймиев.